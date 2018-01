Teater inviterer publikum med til prøverne

Normalt bliver publikum først inviteret indenfor i teatermørket, når en forestilling er prøvet igennem og klar til premiere. Men nu går Mungo Park utraditionelle veje. For inden teaterets første premiereforestilling i år, Faust, når så langt, bliver publikum inviteret til at overvære prøverne på stykket.

- Vi fornemmer, at publikum synes, det er interessant at komme »ind bag scenetæppet« og se, hvordan en teaterproces bliver til. Vi oplever det blandt andet i vores Mungo Lab-koncept, hvor vi oftest kun prøver én dag og spiller én aften. Det er altid komplet udsolgt og har jo netop næsten format som en åben prøve, hvor man som publikummer skal acceptere præmissen om, at man aldrig helt ved, hvad der kommer til at ske, siger Mungo Parks kommunikationschef Marie Louise Rolffes, som tror, der hos publikum er en sult efter at blive overrasket.