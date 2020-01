Se billedserie Tilbage i 1789 keder Marie Antoinette (spillet af Malin Rømer BrolinTani) sig. Hun bliver underholdt med en forestilling om bønder i gule veste. Foto: Allan Nørregaard

Teater: Når et folk har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen

Allerød - 20. januar 2020

Dramatiker Nanna Tüchsen får sin debut med Mungo Park-forestillingen De hovedløse. Den har premiere onsdag den 22. januar.

Jeg indleder interviewet med at undskylde, at jeg ikke kunne komme samtidig med fotografen, og at Nanna Tüchsen har måttet vente på mig.

- Det gør ikke noget. Jeg skulle lige skrive et par ekstra replikker til Marie Antoinette, så det fik jeg ordnet imens, siger Nanna Tüchsen og tager plads i foyeren på Mungo Park.

Onsdag er der premiere på teaterets nyeste forestilling »De hovedløse«. Den handler om De Gule Veste i Frankrig, og det er Nanna Tüchsens første forestilling som uddannet dramatiker.

Men hvad laver Marie Antoinette i en forestilling om de nutidige gule veste?

- Anna (Mungo Parks direktør Anna Malzer, red.) ringede til mig og sagde, at hun gerne ville lave en forestilling om De Gule Veste. Allerede da tænkte jeg, at jeg ville kombinere det med den franske revolution og Marie Antoinette. Derfor har forestillingen to lag. Det ene lag følger en historie i 1789, og det andet lag foregår i 2018-19. Vi følger magthavernes historie i 1789 og vestenes historie i nutiden. I 1789-laget keder Marie Antoinette sig på Versailles. For at underholde hende laver to teatermagere teater, som hun skal spille med i. Det er en fremtidsfortælling om bønder i gule veste, fortæller Nanna Tüchsen.

Hun fandt det ret naturligt at inddrage Marie Antoinette og den franske revolution, som medførte enevældens fald. For revolutionen siger noget om det franske dna.

- Det ligger i deres historie at gøre oprør og stille spørgsmål til magthaverne. Det er en fælles revolutionær ånd, der er i Frankrig. Danmark er på mange måder et konsensus-land, Frankrig et revolutionens land. Bare man nævner, at der er en reform på vej, så er der mange af franskmændene, der bliver sure. Der er ikke særlig meget tillid til politikerne, siger dramatikeren, der ligesom instruktøren, scenografen og direktøren i forarbejdet til forestillingen har været på researchture til Frankrig.

Det handlede blandt andet om at prøve at forstå De Gule Veste igennem det land, de bor i. De gør, som de gør, fordi de er skabt af en særlig historie.

- Hvad er De Gule Veste for et fænomen, og hvad er det for mennesker? Og hvad er Frankrig for et sted, siden sådan en protest-bevægelse kan blive født? Vi fandt ud af, at De Gule Veste er alle mulige mennesker. Fælles for dem er, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, siger Nanna Tüchsen.

Turene til Frankrig bragte Nanna Tüchsen i kontakt med rigtig mange mennesker. Og de fik allesammen det samme spørgsmål.

- Jeg sagde til alle, jeg mødte på min vej: Jeg laver en forestilling om De Gule Veste. Hvad synes du om dem? Det var helt almindelige franskmænd på gaden, på hotellet, på det første sted, hvor jeg drak en kop kaffe, i nattelivet. Jeg talte med alle, jeg kunne komme i nærheden af. Nogle optog mig lidt mere end andre eller ville dele lidt mere. Men ingen blev »min ekspert«, fortæller Nanna Tüchsen, der fik bonus af det opsøgende arbejde.

- Alle samtalerne har på en eller anden måde sneget sig ind i forestillingen. Det kan være som et karaktertræk eller en måde at formulere noget på, siger hun.