Mandag den 29. marts lukker tankanlægget ved industriområdet på Solvang i tre ugers tid i forbindelse med, at Uno-X relancerer det. Pressefoto

Tank lukker i tre uger: Når den genåbner mangler der noget

Ejerne af kiosken ved Uno-X-tanken på Solvang har solgt til Uno-X, som omdanner stedet til lavprisstation med selvbetjening.

Allerød - 25. marts 2021 kl. 06:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Er man vant til at slå vejen ind forbi Uno-X på Solvang for at tanke, når man alligevel kommer kørende ad Frederiksborgvej, skal man indstille sig på at ændre sine vaner.

På mandag lukker tanken i tre uger. Og når den åbner igen, vil der være sket mærkbare forandringer.

- Vi er blevet en uge forsinket med vores planer, fordi der var problemer med at få lukket ordentlig for gassen, inden bygningen rives ned. Men nu lukker vi tankanlægget på mandag, og så forventer vi, at det er helt lukket i tre uger. Vi regner med, at vi er klar til at åbne igen midt i april, hvis ikke der sker yderligere forsinkelser, siger Jimmy Wichmann, som er distriktspartner hos Uno-X Danmark.

Kiosken ryger Bygningen, der skal rives ned, er kiosken, som ligger i tilknytning til tankanlægget og i mange år blev drevet af et ægtepar. I december sidste år gik parret imidlertid på pension og solgte det hele til Uno-X. Og kiosken bliver ikke bemandet igen.

- Vi lejede os ind med tankanlægget på forpladsen, og så drev de butikken. Men det er desværre efterhånden blevet svært at tjene penge på de kiosker. Dagligvarebutikkerne har jo åbent næsten lige så lang tid som kioskerne, og de er billigere. Så i dag skal kiosker have mange flere convenience-varer og mad to go for at løbe rundt. Ligesom 7-eleven, siger Jimmy Wichmann.

Derfor er Uno-X's koncept på tankanlæg over hele landet lavprisstationer med hurtig selvbetjening. Og sådan bliver det også i Allerød fremover.

- Dybest set er der kun ét formål med at være på en lavprisstation, og det er at få fyldt brændstof på, og det må godt gå hurtigt. Derfor er vores betalingsautomater fremover med mobile pay, apple pay og kontaktløs betaling. Det er genialt i denne tid, hvor vi gerne vil have at det går stærkt og også set i lyset af den sundhedssituation vi har, siger han.

Jimmy Wichmann fortæller i øvrigt, at der, efter det nye tankanlæg er åbnet, vil blive bygget en helt ny vaskehal på stedet.