Se billedserie Livgardens Tambourkorps spiller ved Lynge Byfest i august.

Tambourkorps spiller op ved jubilæum for Lynge Byfest

Allerød - 17. juli 2019 kl. 05:21 Af Niels Idskov og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Lynge Byfest åbner lørdag 24. august, bliver det med et jubilæumsoptog, der starter ved det gamle torv i Lynge kl. 9.30.

Forrest i optoget går musikanter fra Livgardens Tambourkorps. Optoget ender ved festpladsen kl. 10.00, hvor den officielle åbning foretages.

- Vi er rigtig glade for, at Livgarden har valgt at støtte op om vores fest i Lynge, siger en stolt Jørgen Johansen, der er formand for Foreningen Lynge Byfest.

Han fortsætter:

- Livgarden får mig til at tænke på traditioner, sammenhold, historie og meget andet, som jeg også gerne vil forbinde med Lynge Byfest. Tidligere vindere af Årets Lyngeborger, der er blevet udnævnt i de sidste 20 år, vil også være at finde i optoget, og alle der har lyst til det er selvfølgelig velkommen til at gå med i optoget.

På programmet ved byfesten er også gratis rideture. Det sker lørdag 24. august kl. 12.30 til 15.30. Det er Stutsborg Rideskole, der kommer forbi med deres rolige heste og giver en gratis ridetur til alle de børn, som lægger vejen forbi.

- Vi er rigtig glade for at kunne være med til at skabe den bedst mulige fest i Lynge siger Marie Kirk Andersen, som ejer Stutsborg Rideskole, som kommer med mandskab og hjælper børnene rundt på deres ridetur.

- Lynge byfest er en fest for hele familien, og det er rigtig godt, at vi har et program, der dækker bredt, så alle får en god oplevelse, når de har lagt vejen forbi i denne weekend, slutter Jørgen Johansen.

Når der i år skal dystes i forskellige discipliner mellem politikere, erhvervsfolk og borgere, bliver det med en ny disciplin på programmet, nemlig Trillebørsræs.

- Vi ønsker en så tæt kamp som mulig, hvor alle har mulighed for at vinde, siger Ernst Bulskov, en af de mange frivillige ved årets Lynge Byfest og forsætter:

- Det er vigtigt at dysten er underholdende for de medvirkende og for alle os andre, som ser på. Vi ønsker at skabe en god oplevelse for alle dem, der besøger Lynge Byfest lørdag eftermiddag den 24. august.

Ud over trillebørsræs skal der også dystes i tovtrækning og den særligt populære ringridning på havetraktor.

Der bliver også plads til en politisk debat. Traditionen tro kommer nuværende sportsjournalist på Frederiksborg Amts Avis og tidligere journalist på Allerød Nyt, Mads Hussing, forbi og agerer ordstyrer og sikrer, at vores politiker får svaret på spørgsmålene og ikke bare taler udenom. Debatten tager også udgangspunkt i spørgsmål fra publikum.

Lynge Byfest starter fredag 23. august og slutter søndag 25. august.