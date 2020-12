Talsmand bliver byrådskandidat

NAVNE Talsmanden for borgergruppen En grøn kommune går i sort, Thomas Frisch, stiller op til byrådet for Det Konservative Folkeparti til næste års kommunalvalg.

Thomas Frisch er blevet kendt i Allerød for sit arbejde imod Pankas' asfaltfabrik, hvor han som talsmand for borgergruppen har kritiseret byrådspolitikerne ved talrige lejligheder. Nu har han så, efter "mange tanker", valgt at gå ind i politik selv, skriver han i et Facebookopslag.