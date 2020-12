Talsmanden for de bekymrede borgere, Thomas Frisch (tv.) er tilfreds med udfaldet af onsdagens ekstraordinære byrådsmøde. Foto: Thomas Olsen

Talsmand: - Vi kan kun være tilfredse

Det er et valg mellem pest eller kolera, men de utilfredse borgeres talsmand synes alligevel, at byrådet har truffet den rette beslutning i sagen om den lugtende asfaltfabrik i Farremosen.

Allerød - 30. december 2020 kl. 21:30 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Talsmanden for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«, Thomas Frisch, er tilfreds med, hvad han så, da han onsdag formiddag mødte op for at overvære det ekstraordinære byrådsmøde om Pankas.

- Den beslutning, der er taget, kan vi ikke andet end at være umiddelbart tilfreds med. Fakta er, at kommunen ikke kan gå videre end de love, der er, og derfor er det her den bedste beslutning. Jeg synes egentlig, at kommunen bruger de redskaber, den har, maksimalt muligt, siger Thomas Frisch.

Det siger han på baggrund af lovgivningen på området.

- Det er sådan, at fordi Pankas har vist vilje til at gøre noget ved problemet, vil det ikke være proportionalt, hvis kommunen nedlægger et strakspåbud. Det kan give sagsanlæg og klager med opsættende virkning, som betyder, at Pankas kan blive ved med at producere uden nogen restriktioner i årevis, indtil sagen er behandlet, siger talsmanden og fortsætter:

- Set i det lys synes jeg også, man skal gå efter den løsning, hvor man handler proportionalt. Men samtidig skal man så også sørge for at følge op, når vi når fristen den 1. juli. Hvis Pankas ikke har reduceret lugtgenerne inden da, så de overholder vilkårene i miljøgodkendelsen, har kommunen til den tid i mine øjne carte blanche til påbud, dagbøder, og hvad der ellers er af redskaber i værktøjskassen. Det, synes jeg, er et udmærket udgangspunkt.

Ingen dispensationer Samtidig lover han, at han fortsat vil følge sagen tæt. For selvom byrådet på gårsdagens møde ikke skulle tage stilling til dispensationer fra lokalplanen, så bliver det måske tilfældet i de kommende måneder.

I hvert fald kræver to af de tiltag, som asfaltproducenten foreslår, at der dispenseres fra udgangspunktet. Blandt andet en midlertidig forlængelse af anlæggets skorsten.

- Pankas har lige fra begyndelsen vidst, hvilke retningslinjer, der var og sagt, at selvfølgelig kunne de overholde de regler. Derfor skal der under ingen omstændigheder gives dispensationer, og det vil jeg gerne holde politikerne op på. Det er vigtigt, at Pankas holder sig indenfor de givne rammer. Det kan de sagtens, det er bare dyrt. Men det er jo deres problem, siger Thomas Frisch.

