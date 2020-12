Se billedserie Borgergruppetalsmand Thomas Frisch er ikke imponeret over timingen i Allerød Kommunens påbud til Pankas. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Talsmand: Pankas-påbud virker timet

Allerød - 09. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Der produceres formentlig ikke så meget asfalt i vintermånederne, fordi der ikke lægges lige så meget (asfalt ud på vejene i vintermånederne, red.). Hvis jeg var lidt fræk, så sagde jeg, at kommunen først giver påbuddet nu, hvor produktionen stopper for at starte igen omkring april."

Sådan siger Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen Et grøn kommune går i sort. Han er glad for, at Allerød Kommune har handlet over for asfaltproducenten Pankas, hvis fabrik i erhvervsområdet Farremosen har været meget udskældt for at skabe lugtgener for naboerne.

Kommunen sendte den 3. december et forvarsel om påbud til Pankas med en to ugers frist, der betyder, at virksomheden skal begrænse sin driftstid til klokken 8-12:00 i hverdagene. Forvarslet giver Pankas mulighed for at kommentere sagen, inden påbuddet træder i kraft.

Men trods begejstring for, at der nu sker noget, sætter Thomas Frisch spørgsmålstegn ved tiltagets timing.

Det er lidt belejligt, at det tog den tid det tog (for påbuddet at komme, red.). Det virker relativt, og jeg ved godt, at det er groft at sige, timet," siger Thomas Frisch.

Borgmester afviser Dette afvises af borgmester Karsten Längerich.

"Asfalt kan kun produceres X timer, før det skal bruges. Fordi det ofte skal times med, hvornår trafikken ikke er så tæt, ligger asfaltproduktionen på mærkelige tidspunkter, fordi asfalten lægges ud på skæve tidspunkter. Derfor er det en hård restriktion.

Med hensyn til timingen kommer den nu, fordi vi skulle have lavet lugtmålingerne og nu har det faglige grundlag. Vi har ikke taget udgangspunkt i, hvad der er belejligt for virksomheden.

Ifølge borgmester Karsten Längerich har man ikke taget hensyn til virksomheden i forbindelse med påbuddet. Foto: Allan Nørregaard

En del af genen for naboerne er det uforudsigelige i, at lugtgenerne kan forekomme på alle tider af døgnet. Denne del af genen mindskes ved at indskrænke driftstidspunktet. Forvaltningen har modtaget mange klager over lugt af asfalt i de tidlige morgentimer kl. 5-8. Derfor er de tidlige morgentimer ikke med i den indskrænkede driftstid," siger borgmesteren.