Tak Lene, fordi du reddede mit liv

Jeg vil gerne sende en tak til Lene på Engholm Pleje- og Genoptræningscenter, fordi jeg for nogle uger siden overlevede et såkaldt anafylaktisk chok.

Forhistorien er, at jeg 1. februar blev indlagt til en meget stor operation på Rigshospitalet. Der stødte en masse komplikationer til med adskillige blodpropper og andre grimme ting. Og lægerne kæmpede i dage for at genoplive mig. Min datter siger, at hun ikke har tal på antallet af operationer. Jeg husker det kun som et langt mareridt.