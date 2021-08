Interessemøde om bofællesskaber i Allerød. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Tag til møde om bofællesskaber

Allerød - 30. august 2021 kl. 05:45 Kontakt redaktionen

Den 1. september klokken 19.30 indkalder bofællesskabsgruppen i Allerød til interessemøde på Allerød Bibliotek.

"Allerød Kommune sender snart en ny kommuneplan i høring. I udkastet - som behandles politisk nu - er der kun en mindre omtale af bofællesskaber, selvom alle partierne har talt varmt for det. Bofællesskabsgruppen mener, at der er behov for en klarere og mere tydelig prioritering af bofællesskaber som boform, som det er sket i nabo-kommunerne. Gerne med reservation af mulige grunde. Allerød har ikke ret mange byggegrunde tilbage, så hvis det skal lykkes, skal det konkretiseres og prioriteres, så borgere og byggefolk er sikre på, at man vil den vej," skriver en af initiativtagerne Lisette F. Thamdrup i en foromtale.

"Vi ønsker at følge op på den overvældende tilslutning til interessemødet om bofællesskaber i sommeren 2019, hvor mere end 250 dukkede op på trods af, at mødet blev afholdt i sommerferien. Desuden oplever vi, at der er et stort ønske og behov for flere typer bofællesskaber. Vi vil gerne hjælpe med at skabe relationer mellem de interesserede og nøglepersoner for andre typer bofællesskaber," lyder det.

Ved mødet deltager borgmester Karsten Längerich (V) også og fortæller om den kommende kommuneplan. Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet, skriver gruppen.

Man kan læse mere på bofællesskabsgruppens Facebookside.

Boligselskab deltager På mødet deltager også Boligkontoret Danmark.

"Hele grundtanken i det almene er fælleskaber og beboerdemokratier, og den erfaring tager vi med os ind i bofællesskaber. Desuden er vi ikke bundet op på profit, og det gør, at vi kan tilbyde gode boliger til rimelige priser," siger Tonny Bjørn, forretningsfører på Boligkontoret Danmarks afdelingskontor i Allerød og Hillerød, i en pressemeddelelse.

"På mødet deltager også Lillerød Boligforening, der sammen med Boligkontoret Danmark og Sweco Architects har udarbejdet konkrete visioner for grunden på Engbuen i Lillerød. Boligforeningen ønsker at skabe et naturbofællesskab for seniorer, unge par, singler og børnefamilier," står der også.

jbt