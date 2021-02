Tag med biblioteket på Harry Potter-quiz i bymidten

I uge 7 og uge 8 har man mulighed for at deltage i Allerød Bibliotekers Harry Potter-quiz.

"Quizzen er for alle fans, både de små og de store, men er du ikke helt skarp på Onkel Vernon, Du-Ved-Hvem eller Rons kæledyr, skal du ikke fortvivle. Alle spørgsmål har tre svarmuligheder, så der er hjælp at hente," skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

OBS! App'en skal være åben under hele gåturen, så det er en god ide at lade sin telefon helt op inden afgang eller at tage en powerbank med. Du kan ikke gemme svarene undervejs. Husk derfor at gøre quizzen helt færdig, når du er derude.