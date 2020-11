Tæt på Jens Rosendal, hans salmer og livsglæde

De to foredragsholdere vil fortælle om Rosendals opvækst i Indre Mission, den svære kærlighed til en anden mand og om at føle sig anderledes gennem livet og ikke god nok - og så alligevel at lande på, at 'så godt skulle det være'. Og om at holde fast i troen gennem hele livet trods modgang og modstand. Undervejs er der fællessang. Tilmelding er nødvendig via billetto.dk.