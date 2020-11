TV Avisen-vært snakkede fake news på gymnasiet

Allerød Gymnasiums 2.g-danskhold havde for nylig besøg af journalist og nyhedsvært på Danmarks Radio Erkan Özden. Det skriver Allerød Gymnasium i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Özden var blevet inviteret af gymnasiets dansklærere med henblik på at belyse vigtige perspektiver på fænomenet fake news.

Özden berørte, hvilke forklædninger fake news kommer i, samt hvordan eleverne kan opdage, om de nyheder, de møder, er sande eller falske. Oplægget blev leveret med et stort engagement, og eleverne blev aktiveret via afstemninger og battles. Derudover anvendte Özden blandt andet det amerikanske præsidentvalg som case.

Özdens vel nok vigtigste pointe til eleverne var, at det kun er muligt at gardere sig mod fake news gennem uddannelse: "Løsningen skal komme fra jer. Unge skal gå forrest i kampen for ordentlig nyhedsformidling og meningsdannelse på sociale medier," lød rådet.