Syv ting du ikke vidste om Karsten Längerich

Allerøds borgmester, Karsten Längerich, fylder 50 år den 13. maj. Men hvor godt kender du egentlig manden, der står i spidsen for det nordsjællandske smørhul? Her er syv ting, som du (måske) ikke vidste om borgmesteren.

n Han er begejstret for, at Tour de France kommer til Danmark og skal helt sikkert se det.

- Jeg ser alt det cykelløb, jeg kan komme til. Det er min store interesse. Jeg elsker også at læse om cykelløb, især i 80'erne. Der var noget andet over det dengang, siger han.

n Hvis han skal fremhæve et særligt talent, han har, så er det, at han er matematik-nørd. Talentet betyder dog ikke, at han er specielt god til at hjælpe ungerne med matematik-lektierne. For han har altid lært det lidt på sin egen måde og haft sin egen logik.