Man kan godt få arbejdslivet til at fungere derhjemme, også selvom man har børn. Det fortæller Thomas Flindt, der er ekspert i arbejdsglæde, og for tiden er hjemme sammen med sin kæreste og deres datter Elizabeth på tre år. Foto: Kenn Thomsen

Syv gode råd til glæde på hjemmearbejdspladsen

2: Sæt din timer og gør dit arbejde i 45 minutter. Forskning viser, at koncentrationen falder efter 45 minutter. Brug din have eller din altan og tag en pause i frisk luft.

3: Sæt dig for at nå otte opgaver i stedet for 10 opgaver. Accepter forstyrrelser i hjemmet, hvis du har børn hjemme.

4: Har du små børn, så sæt musik på i den næste pause og tag en dans med dem eller gå udenfor og hop i trampolin. Har du ikke børn, så hop i trampolin eller bevæg dig alligevel. Kroppen har brug for bevægelse. Forskning har vist, at på møder i bevægelse, er vi mere kreative.

7: Lav en god ramme for din arbejdsdag. Beslut dig for at arbejde for eksempel fra 9 til 17. Hold fri om aftenen.