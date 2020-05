Et særligt opgaveudvalg har lavet syv anbefalinger til, hvordan Allerød fremover kan implementere FNs 17 verdensmål i kommunens politikker. Foto: Allerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Syv anbefalinger til bæredygtighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv anbefalinger til bæredygtighed

Allerød - 06. maj 2020 kl. 21:33 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Syv konkrete anbefalinger er der kommet ud af det arbejde, som et midlertidigt opgaveudvalg har været i gang med siden december 2018 for at omsætte FNs 17 verdensmål til politik for natur, miljø og klima i Allerød.

Opgaven var at lave anbefalinger til, hvordan kommunen skal arbejde med de globale mål for bæredygtig udvikling. Og udvalget har for eksempel peget på, at Allerød fremover skal arbejde på at lave bæredygtige bygninger og byrum. Det handler blandt andet om at bygge med bæredygtige materialer og at skabe grønne rum i byen.

Udvalget mener også, at kommunen skal skabe rammer for bæredygtigt forbrug ved at lave en grøn indkøbspolitik og gøre det nemt at træffe bæredygtige indkøbsvalg.

I forhold til naturen mener opgaveudvalget, at man skal gøre plads til at øge biodiversiteten i de bynære områder, og at man skal få flere til at bruge naturen. I det åbne land skal der skabes en mere sammenhængende natur og udarbejdes en strategi for, hvordan biodiversiteten kan blomstre.

I spidsen for opgaveudvalget sidder byrådsmedlem Merete Them Kjølholm, der er glad og stolt over det arbejde, udvalget har præsteret.

- Som formand for udvalget er jeg en stor tak skyldig for den entusiasme, som medlemmerne har udvist. Den brede sammensætning af udvalget har bragt forskellige vinkler ind i dialogen, og alle har måttet give og tage i denne dialog. Jeg er stolt over, at det lykkedes udvalget at blive enige om syv skarpe anbefalinger, som kan ligge til grund for kommunens videre arbejde for bæredygtig udvikling af Allerød Kommune og for at arbejde for FNs 17 verdens mål, siger hun.