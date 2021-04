Symbol skal hjælpe mennesker med demens Nyt symbol skal gøre livet trygt for folk med demens

"Formålet er, at symbolet kan være med til gøre en forskel og gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum - og for alle andre at hjælpe. For at demenssymbolet skal give mening, kræver det, at folk ved, hvad de skal gøre, når de møder nogen, der bærer det. Den forståelse skal Alzheimerforeningens Demensvenner hjælpe med," skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.