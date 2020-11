Se billedserie Syltedronningen, Helena Grayston, har netop udgivet sin anden bog om syltning. Den sætter fokus på, at der findes andet end den søde syltning. Pressefoto Foto: Photographer: Peter Bilde Fogh

Syltedronningen udgiver ny bog

Allerød - 10. november 2020 kl. 06:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

»Syltedronningens forråd« hedder Syltedronningens anden bog. I den kommer Helena Grayston med gode råd til og bud på, hvad man kan fylde forrådskammeret op med. Så man altid har nogle spændende smagsgivere til alle måltider i baghånden.

Læs også: Syltedronningens produkter er kommet på hylderne

Et af de vigtigste budskaber i bogen er, at syltning ikke kun handler om søde sager.

- Jeg møder mange, som siger, at de ikke sylter, fordi de ikke spiser så meget syltetøj. Med den her bog vil jeg gerne fortælle folk, at syltning er meget mere end syltetøj og marmelade. Syltning er også smagsgivere indenfor surt og salt. Det handler om at gøre folk bevidste om, at der er en større variation, og at man kan sylte mange andre ting, end man plejer. Syltet tilbehør kan laves i så mange forskellige varianter, at det altid kan give nye smage til måltiderne, siger Helena Grayston.

I hendes nye bog kan man derfor finde opskrifter på for eksempel remoulade pickles, syltet kinaradise, fyldte chilier og spreads.

Syltning handler om at bevare og forædle råvarer, og der er mange muligheder for at opbygge et lille lager af gode sager, der kan pifte måltidet op.

- Det er tænkt som et forrådskammer, ligesom vores bedstemødre havde det. Det er den tanke, der har givet mig idéen til titlen, siger Syltedronningen, der som hendes navn også antyder, rigtig gerne vil slå et slag for syltning.

- Fermentering har været fremme i nogle år, men jeg mener faktisk, at syltning er mere forankret i vores madkultur. Derfor synes jeg også, det er vigtigt at sætte fokus på syltning, siger Helena Grayston, der for tre år siden udgav sin første bog om syltning.

I de mellemliggende år har hun opbygget en forretning med sine syltede specialiteter, som bliver solgt i en række små og store butikker blandt andet i Nordsjælland.

»Syltedronningens forråd« udkom i sidste uge, den 5. november. Men på grund af corona har det ikke været forbundet med den store festivitas.

- Der har ikke været nogen reception, men jeg dukkede op et par steder i weekenden og reklamerede for den, siger Syltedronningen.

