Svømmeklub vil fjerne kunstværk

Skal et relief skabt af en lokal kunstner til Blovstrød Svømmehal skiftes ud med et bredt foto af af en butterflysvømmer? Udvalg træffer beslutning mandag.

Allerød - 22. oktober 2021

Mandag skal Kultur og Idrætsudvalget i Allerød tage stilling i en sag, hvor kultur og eliteidræt er i konflikt. Det drejer sig om, hvorvidt et kunstværk i Blovstrød Svømmehal skal flyttes til fordel for et billede af en eliteidrætsudøver.

Keramiker Anette Nørregaard Christiansen fra Allerød lavede i 1996 et kunstværk helt specielt til Blovstrød Svømmehal. Det skete i forbindelse med, at København og omegn var Europæisk kulturhovedstad. Sammen med en gruppe svømmere lavede hun et keramisk relief, hvis motiv er en sol, der stråler ned i vand. Det består af 1146 kakler. Hun tilpassede værket rummet, hvor der stod en tremetervippe, så et af reliefferne kom til at hænge højt. Hendes pris var 50.000 kroner, hvilket hun synes var billigt.

Nu er der gået 25 år, og elitesvømmeklubben Sigma Swim vil gerne skiftet kunstværket ud med et fotostat af en butterfly-svømmer, identisk med et billede, der allerede hænger i Birkerød. Det vil koste 50.000-80.000 kroner at flytte kunstværket, vurderer forvaltningen.

Formand for Sigma Swim i Allerød Louise Krag Andersen fortæller om ønsket om at udskifte det nuværende relief med anden kunst i svømmehallen:

- Det er fordi vi synes, vi gerne vil have noget mere tidssvarende, der indikerer, at det er en svømmehal, siger hun.

Hun siger samtidig, at det er en meget lille gruppe borgere, der bruger svømmehallen, og at kunstværket vil kunne komme mere til sin ret et andet sted. Kunstværket er dog lavet specifikt til Blovstrød Svømmehal, men her indvender Louise Krag Andersen, at kunstværket er lavet af en lille gruppe mennesker.

Gravøl eller champagne Kunstneren bag værket, Anette Nørregaard Christiansen, er spændt på, om der skal drikkes gravøl eller champagne efter udvalgsmødet mandag, hvor politikerne skal tage stilling til relieffets fremtid.

- Uh, det bliver spændende, siger hun.

- Der har været meget debat om det, og jeg er ikke begejstre for, hvis det skal pilles ned, siger hun.

Hendes holdning er, at det relief skal blive, hvor det er. Det er lavet til svømmehallen i 1996. Sigma Swim ønsker at hænge et fotostat op i stedet. De vil gerne have et meget bredt billede af en butterfly-svømmer, magen til det billede som hænger i Birkerød Svømmehal. Her indvender Anette Nørregaard Christiansen, at der allerede er mange mindre fotostater af elitesvømmere i Blovstrød Svømmehal, og hun påpeger også, at svømmehallen er offentlig og dermed ikke kun skal repræsentere eliten. Det er ikke sikkert, at Hr. og Fru Hansen, der kommer og svømmer med deres barn, synes, at barnet skal gå til elitesvømning, argumenterer hun. Hun har fået mange henvendelser fra nær og fjern fra folk, der synes, det er en dum idé at fjerne hendes relief til fordel for billedet af butterflysvømmeren.

Kunstværkets fremtid har rejst en lokal debat om adgangen for offentligheden til svømmehallen, som nogle mener er for begrænset.

- Sigma (Swim, red.) har sat sig på det hele, og nu vil de også bestemme farven på væggen, siger Anette Nørregaard Christiansen.

Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om kunstværket skal blive på sin nuværende placering, fjernes fra Blovstrød Svømmehal og genetableres i Centerhallen, eller fjernes fra svømmehallen og genetableres i Allerød Tennishal.