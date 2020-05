Se billedserie Muligvis fra på tirsdag kan Jeanette Ottesen og fem øvrige elitesvømmere fra nærområdet hoppe i bassinet i Blovstrød Svømmehal. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Svømmehal åbner for seks elitesvømmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmehal åbner for seks elitesvømmere

Allerød - 29. maj 2020 kl. 13:54 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks elitesvømmere, heriblandt Jeanette Ottesen, får nu lov til at træne i Blovstrød Svømmehal.

Et flertal i byrådet besluttede torsdag aften at åbne Blovstrød Svømmehal for professionel idræt så hurtigt som muligt. Det betyder, at fire elitesvømmere fra svømmefællesskabet Sigma Swim samt de to elitesvømmere, Jeanette Ottesen og Christoffer Andersen, der svømmer i henholdsvis Farum og Søllerød, kan genoptage træningen i deres nærmiljø.

- Det her handler kun om at åbne for elitesvømmere, andet har vi ikke fået lov til endnu i svømmehallerne. Ved at åbne Blovstrød Svømmehal støtter vi vores lokale elitesvømmere, og det er stort set omkostningsfrit for kommunen, sagde formand for Kultur- og Idrætsudvalget Merete Them Kjølholm (R) på mødet.

Både Sigma Swim Allerød og Dansk Svømmeunion har henvendt sig til kommunen med ønsket om at få lov til at træne i Blovstrød Svømmehal, så elitesvømmerne i nærområdet bedre kan få deres hverdag til at hænge sammen.

Og udvalget havde forud for byrådsmødet indstillet netop den løsning. Men sagen førte alligevel til en længere debat, da især SF var imod at åbne en hel svømmehal blot til glæde for seks svømmere.

- Vi åbner et kommunalt anlæg op for fire svømmere fra Sigma og to svømmere udefra. De får altså en bane hver. Vi synes grundlæggende, at det er for meget af det gode at åbne et kommunalt anlæg op for dem, når der så oven i købet er angivet andre steder, som de kan bruge, sagde SFs gruppeformand Nikolaj Bührmann.

Dermed henviste han til, at svømmerne allerede har mulighed for at svømme i Blaagaards Svømmehal i Gladsaxe og Herlevbadet i Herlev.

Blovstrødlisten og Enhedslisten var enige med ham, men resten af byrådets medlemmer synes, det giver rigtig god mening at lade elitesvømmerne træne i Blovstrød, så de får kortere transporttid til træning og kan træne et sted, hvor der ikke er helt så meget rift om banerne.

- Det er Danmarks største svømmeklub, og elitesvømmerne viser vejen for den ungdom, der forhåbentlig også kan komme til om et par uger. Og tænk på alle de penge, vi har sparet, mens svømmehallen har været lukket. Det her er et rigtig godt tiltag, og jeg er glad for det. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kan være enige om det, sagde Erik Lund (K).

Sigma Swim Allerøds rengøringspersonale skal stå for rengøringen, og det er sædvanligvis Allerød Kommune, der betaler den udgift. Men i det forslag, som byrådet nu har vedtaget, er det anført, at Sigma Swim Allerød selv betaler udgifterne til rengøring. Allerød Kommunes tekniske personale sørger så for åbning og drift af bassinet.

Der arbejdes på, at svømmehallen kan bruges til elitetræning fra tirsdag den 2. juni.