Se billedserie Svømmetræner Nikolai holder sammen på campdeltagerne Benjamin og to gange Oscar i Blovstrød Svømmehal. Foto: Niels Idskov

Svømmecamp med helt nyt tilbud

Allerød - 10. juli 2019 kl. 05:49 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen tvivl hos de tre drenge i Blovstrød Svømmehal. De er på svømme-camp sammen med fire andre børn, der alle har det, der kaldes for »særlige behov.«

Det er spørgsmålet om, hvad de synes er sjovest at foretage sig de tre dage, som campen varer: at svømme, at lege eller at lave cirkus.

Benjamin og de to gange Oscar er helt enige: Svømning overgår alt.

Benjamin på ni år går i skole på Engholmskolen og har svømmet i fire år, ligesom 13-årige Oscar fra Gentofte har svømmet i Sigma i hele fem år. Og så er der endnu en Oscar med svømme-erfaring. Han er 13 år og fra Allerød.

Der er med campen i Blovstrød tale om en nyskabelse hos den lokale svømmeklub Sigma, som i flere år har arrangeret svømmecamp i Engholm Svømmehal, men altså nu supplerer med dette særlige tilbud.

- Der har vist sig at være et behov for de her børn, som næsten alle er rigtig gode svømmere, men måske fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Vi holder campen nede på tre dage, og vi laver et afvekslende program med svømning og leg. Det vigtigste udover, at børnene gerne må lære nyt, er at de har det sjovt, at der er tale om en god oplevelse, som også glæder forældrene, siger Lone Weinreich, der er svømmeskoleleder i Sigma Swim.

Hun har sat hele tre veluddannede svømmetrænere plus en hjælpetræner til at være omkring børnene i Blovstrød Svømmehal, hvor de netop er ankommet fra en tur på boldbanen, da avisens udsendte dukker op.

Svømmeklubben med de op imod hele 1300 medlemmer har i forvejen tilbud om svømning igennem sæsonen for omkring 40 børn på det, der bliver kaldt Blæksprutteholdet, og som også handler om børn med særlige behov. Dette hold er oprettet for to år siden.

Det rette navn for ugens udfoldelser i de to svømmehaller i Allerød Kommune er »Rema1000 AquaCamp«, som er et resultat af den aftale, som Dansk Svømmeunion har indgået med den norske supermarkedskæde. Den medfører, at hver deltager modtager en rygsæk med forskellige gode sager i , bl.a. en drikkedunk, en malebog, noget om svømning og livredning og diverse. Sponsoraftalen medfører også, at der hver dag står frisk frugt og saft parat til de deltagende børn.

Ovre i Engholm Svømmehal når fire piger en sidste tur i vandet, inden der kaldes til frokost. Her svømmes og leges der hver dag hele ugen fra kl. 8.30 til kl. 15.30. Bortset fra mandag og fredag har hver dag et tema. Den ene dag er det cirkus, og ellers står den på livredning og fri leg.

- Det mest spændende var, da jeg tabte min ørering, siger Cecilie, men så dykkede vi og fandt den igen, griner hun. Cecilie er 10 år og går Engholmskolen. Udover at gå til svømning er hun FDF´er. Ligesom 11-årige Victoria fra Ravnsholtskolen også går til badminton.

To piger er fulgtes ad hen til Engholm Svømmehal, men men Mille på 11 og Katrine på 10 går også i samme klasse på Allerød Privatskole. Begge piger er ikke bare gode svømmere - de er også spejdere. . Men det er første gang, at Mille er til svømmecamp.

- Jeg syntes, at der skulle ske noget i den her uge, og så kender jeg jo Katrine, som har været på campen flere gange, siger Mille. Og så er der frokost.

Svømmecampen i Engholm Svømmehal har bare 36 deltagere i denne uge. Sommerferien er begyndt at lægge en dæmper på. I uge 27 var der hele 80 børn i vandet, og når campen igen ruller i uge 32, den sidste før skolestarten, så ventes der op imod 100 deltagere.