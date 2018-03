Susanne Karlsson begynder i den nyoprettede stilling som citymanager i Allerød den 1. april. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Susanne skal være citymanager

Allerød - 22. marts 2018 kl. 05:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bymidten skal være et samlingssted. Ikke bare et sted, man ordner ærinder.

Sådan siger Susanne Karlsson, der den 1. april er ansat som citymanager i Allerød. Der er tale om en helt nyoprettet stilling, og ideen om, at Allerød har brug for en citymanager, er opstået i forbindelse med dannelsen af Allerød Byforum, hvori både kommunen, handelslivet og ejere af ejendomme i bymidten er repræsenteret.

- Der har ikke været sådan en som mig før, så det er helt nyt. Og det overordnede mål er at gøre Allerød til et endnu mere attraktivt og spændende sted at være. At skabe et fællesskab omkring bymidten, hvor der sker noget spændende for alle aldre, og hvor man føler, at man hører til, siger Susanne Karlsson.

Hun vil gerne skabe en større synlighed omkring de ting, der allerede sker i bymidten, og være med til at bygge bro mellem handelslivet, kulturlivet og borgerne.

Det handler blandt andet om at binde tingene mere sammen, så der bliver en bedre sammenhæng. Og så handler det om at mobilisere frivillige kræfter, for borgerne i Allerød har masser af gode ideer.

- Det handler også om, at der er et sted, man kan gå hen med alle sine sprudlende gode ideer. Hvis nu man har en ide om at lave et loppemarked eller et sted, man kan mødes, når man er på barsel, så er det citymanageren, man kan gå til. Så det handler om at få samlet alle de gode ideer, og der skal etableres nogle aktivitetsgrupper, hvor man kan invitere ildsjæle ind til idéudveksling og sparring, siger Susanne Karlsson.

Susanne Karlsson har også selv ideer til nye aktiviteter i bymidten. Det kunne for eksempel være torvedage eller et Blovstrød Løverne-løb med opløb og mål på M.D. Madsensvej.

- På kort sigt går mit arbejde ud på at skabe nye aktiviteter og tiltag i bymidten. På lang sigt handler det om, at bymidten skal være i udvikling og i fremdrift, og at der er noget for alle aldre. For der er jo nogle huller, siger Susanne Karlsson, som gerne vil have kommunens borgere til at bruge mere tid i bymidten.

