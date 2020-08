Supercykelsti bliver gennemkørende

Tirsdag den 1. september indvier Furesø og Allerød Kommuner en ny strækning på Supercykelstierne. I den anledning mødes borgmestrene på bygrænsen for at klippe snoren til Farum-Allerødruten.

Udover at forbinde supercykelstien Allerødruten, som går langs Kongevejen, med supercykelstien Farumruten, bliver den nye rute også et bindeled mellem Farum og Allerød for områdets cyklister og cykelpendlere. Den nye rute er 7,2 kilometer lang og er anlagt på strækningen nord for Slangerupvej og på Nymøllevej.