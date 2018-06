Succestræning for hjernen fortsætter

Som deltager i det nationale pilotprojekt »Hold Hjernen Frisk« har Allerød Bibliotek udviklet to nye aktivitetsforløb baseret på ny viden om krop og hjerne. Forskning viser nemlig, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er afgørende for at holde os selv og vores hjerner friske.

- Ved at deltage i pilotprojektet har vi fået en unik mulighed for at undersøge effekten af at kombinere fordybelsen i litteraturen, som vi kender den fra vores traditionelle læsekredse, med den fysiske udfoldelse. Det er vores klare ønske, at vi gennem dette projekt kan bidrage til udviklingen af redskaber til at holde hjernen frisk længere, så flere seniorer kan leve et langt og aktivt liv, siger Anne Thunbo og Lise Falck Hansen, der står bag udviklingen af de mange forløb på Allerød Bibliotek.