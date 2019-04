Se billedserie Dyrlæge Frederikke Lindenberg lavede en erhvervs-PhD hos Brogaarden, hvor Rolf Momberg er medejer. Et af målene med den var at udvikle et tilskudsprodukt til føl, der kunne forebygge risikoen for diaré. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Succesfuld foderforskning har givet appetit på mere

Allerød - 05. april 2019 kl. 04:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste i Nordsjælland kender Brogaarden, men forbinder mest navnet med en dyrefoderbutik i Hørsholm. Virksomheden er imidlertid førende indenfor salg af dyrefoder og rådgivning om ernæring og satser nu også på forskning.

Lige nu er der travlhed hos Brogaarden, for det er højsæson for messer. Så ud over de store stakke af foder til alverdens dyr på lageret fylder messe-materiale op i bygningerne på Smedevangen i Lynge, hvor Brogaarden i dag har sit hovedkontor.

Brogaarden er en gammel virksomhed, der kan spores helt tilbage til engang midt i 1800-tallet og hed oprindeligt Hjort-Petersen & Søn. Det nuværende navn henviser til den gamle gård i Gentofte, hvor Brogaarden i dag stadig har en detailforretning.

Virksomheden blev stiftet af familien Hjort-Petersen, som ejede den i adskillige generationer over en periode på mere end 100 år. Til at begynde med solgte den korn og foder, blandt andet til galopbanen.

Siden da har virksomheden gennemgået udviklingen fra at være detailforretning til at blive grossist og videre til at rådgive og selv at udvikle produkter. Og i dag er den en af landets førende virksomheder indenfor salg af dyrefoder og rådgivning om ernæring.

- I dag er vi en virksomhed med dybe rødder i fortiden, men nok også den virksomhed i vores branche, der arbejder mest moderne. I slut 90'erne var vi de første med en fagrådgivning, som almindelige mennesker kunne ringe ind til for at få en individuel foderplan til deres hest. Jeg tror godt, jeg kan sige, at vores jyske konkurrenter syntes, det var noget nordsjællandsk snobberi. Men i dag er det en forudsætning for overhovedet at være med i branchen, at man har en professionel rådgivning, siger Rolf Momberg, der er medejer og salgs- og marketingdirektør i Brogaarden.

Rolf Momberg overtog i 2017 sammen med økonomidirektør Kasper Bille virksomheden efter familien Hjort-Petersen. De to blev en del af ledelsen allerede i 2004 og 2005.

De har arbejdet meget med at fortsætte Brogaardens udvikling, og som det nyeste er virksomheden nu i gang med at positionere sig indenfor forskningsbaseret produktudvikling. Brogaarden har derfor intensiveret investeringerne i forskning og udvikling med det mål at udvikle videnskabeligt baserede produkter i eget navn.

Det første produkt kunne virksomheden præsentere i 2018. Det hedder Immulix® og er blevet til efter et fire-årigt forskningssamarbejde med Københavns Universitet.

Arbejdet med Immulix tog sin spæde begyndelse for seks år siden, da Axel Kornerup Hansen foreslog Rolf Momberg, at de lavede noget sammen. Axel Kornerup Hansen er dyrlæge, har en veterinær doktorgrad og er professor i forsøgsdyrvidenskab og forsøgsdyrs velfærd på Københavns Universitet.

- Hans afdeling har i mange år forsket i tarmflora, og han så et grundlag for at sætte en erhvervs-Phd i gang sammen med os. Vi satte en forundersøgelse i gang, som fik os til at tænke i retning af, om vi kunne udvikle et tilskudsprodukt til føl, der kunne forebygge risikoen for diaré, fortæller Rolf Momberg, der snart fik selskab i virksomheden af dyrlæge Frederikke Lindenberg, som skulle lave erhvervs-PhD'en.

Resultatet blev et produkt, der betegnes som et gennembrud.

- Med Immulix har vi dokumenteret, at føl har en nedsat risiko for diaré og Equine Metabolic Syndrome, som er hestenes udgave af type 2-diabetes, hvis de bliver fodret med det. Nu skal vi så til at kigge på, om Immulix også kan gavne heste med udviklet EMS. Vi står med et produkt, som internationale forskere kalder »et bemærkelsesværdigt, internationalt gennembrud«. Det kan jo viser sig, at det her er lige så vigtigt, som da insulinen blev opdaget. Skal jeg tage de kvalificerede gættebriller på, forudser jeg i hvert fald, at lignende produkter vil ses udviklet til mennesker indenfor en årrække. Det er alt for interessant til at lade ligge, siger Rolf Momberg.

I februar måned modtog Frederikke Lindenberg Innovationsfondens Erhvervsforskerpris for sit arbejde med at udvikle produktet.

