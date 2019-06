Se billedserie Det er en hyggestund for både børnene og de ældre, når elever fra 2. årgang på Lillevang Skole en gang om ugen kommer på besøg på Plejecenter Skovvang. Foto: Allerød Kommune

Succes-samarbejde: Skolebørn læser højt for ældre

Allerød - 28. juni 2019 kl. 05:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillevang Skoles indskolingsafdeling Skovvang er nabo til Skovvang Plejecenter. Det fysiske naboskab har en dansklærer på skolen og en ergoterapeut på plejecenteret udnyttet til at skabe tættere relationer imellem Lillevang Skole og Skovvang Plejecenter.

På initiativ fra dansklærer Lotte Andersen på Lillevang Skole og Maria Pass, der er ansat som ergoterapeut på Skovvang Plejecenter, kommer skolebørn fra 2. årgang en gang om ugen på besøg på plejecenteret. Når de er på besøg, bliver børnene inviteret ind til nogle af beboerne, som de læser højt for. Resultatet er en lille hyggestund til glæde for både børnene og de ældre.

En hyggestund, der også rykker børnenes læse-evner. For Lotte Andersen er overbevist om, at besøgene på plejecentret gør børnene til bedre læsere, samtidig med at de er med til at styrke deres motivation til at læse.

- Jeg oplever, at højtlæsningen på plejehjemmet påvirker læseglæden hos børnene, og det er meget væsentligt for børnenes motivation. Børnene gør meget ud af at finde en bog, der vil glæde deres ældre ven. De øver bogen flere gange, så de er helt klar til at læse højt for deres nye ven, siger hun og fortsætter:

- Børnene er samtidig med til at skabe liv og energi på plejecenteret, mens de øver sig i at læse højt. Når vi flytter undervisningen ud i virkeligheden, får læsningen et formål. Den bliver meningsfuld og relevant, og samtidig bliver den et middel til en ny og lærerig kontakt og socialt samvær med personer, de måske ikke er vant til at møde i deres hverdag.

Det er en vigtig erfaring for børnene.

Glæden hos beboerne på plejecenteret er stor, når børnene træder ind af døren.

- Man kan tydeligt se glæden og engagementet hos beboerne. Deres smil siger alt om, hvor givende det er for beboerne at få besøg af børnene. De viser stolt deres boliger frem, når børnene kommer, og efter børnene har læst op, taler de sammen med deres ældre, nye ven. Og det kommer der mange spændende samtaler ud af. Det er samtaler om, hvordan det var at gå i skole i gamle dage og om 2. verdenskrig. Der bliver genfortalt gamle H.C Andersen-klassikere, som de sidder og taler om. Alt sammen til stor begejstring for børnene, siger Maria Pass.

