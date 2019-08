Maria (nummer to fra højre) har netop afsluttet sin uddannelse som social- og sundhedshjælper, og nu er hun blevet fastansat på Plejecenter Engholm. På billedet ses hun sammen med nogle af sine medstuderende. Foto: Allerød Kommune

Succes med at uddanne Sosu'er

Allerød - 04. august 2019 kl. 07:31 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet er en udfordring i mange kommuner, hvor andelen af +80-årige stiger markant de kommende år.

Blandt andet derfor er det en vigtig opgave for kommunerne at være med til at uddanne kommende social- og sundhedshjælpere. Den opgave løser Allerød på fornem vis, mener formand for Sundheds-, Velfærds-, og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S).

- Det er altafgørende for vores ældre, at vi har kompetente hænder til at løfte denne her opgave. Derfor glæder det mig, at vi i Allerød har dygtige medarbejdere, som gør et rigtig godt stykke arbejde med at uddanne fremtiden sosu'er. For hvis vi fortsat skal lykkes med at skabe rammerne for det gode liv, hele livet, er vores sosu-elever vigtige ressourcer i vores fællesskaber, siger han.

At Allerød er et godt sted for en sosu'er in spe at uddanne sig, kan Maria godt skrive under på. Hun er nyuddannet social- og sundhedshjælper. Hun havde hørt godt om Allerød Kommune, inden hun begyndte på uddannelsen.

Nu fortsætter hun sit arbejde på Engholm Plejecenter og opfordrer alle, der går med de samme uddannelses- og arbejdstanker til at søge mod Allerød.

- Som elever fik vi den bedste modtagelse på Engholm. Der stod en vejleder klar i døren og tog imod os den første dag, vores borgere var forberedte på, at vi fremadrettet ville være en del af teamet, og de tog også pænt imod os, siger Maria og tilføjer:

- Mit forhold til min borger udviklede sig så meget, at hun hver morgen spurgte efter mig. Det er jo hele kernen af vores arbejde; at drage omsorg og hjælpe vores ældre.

Om sosu-uddannelsen i Allerød siger kommunens uddannelseskonsulent Pernille Ommundsen:

- Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. På uddannelsen lærer du for eksempel at hjælpe og støtte den ældre, så den ældre kan få en god hverdag og klare sig selv så godt som muligt. Du støtter den ældre i at skabe en god struktur i sin hverdag - og sidst men ikke mindst er din kommunikation vigtig i alle dele af omsorgsarbejdet.