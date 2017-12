Succes for parkinson-cafe

For snart fem år siden blev Ole Kræmmer, der i 1974 var med til at stifte Spildopmagerne, ramt af parkinsons sygdom. I juni 2016 stiftede han Cafe 3450 Parkinson. Siden da har han fået kendskab til omkring 40 personer med sygdommen i Allerød, og mange af dem benytter cafeen, der har åbent den 2. lørdag hver måned fra klokken 14.00-16.00 i Menighedshusets lokaler på Aggebovej i Lillerød. Den drives foruden 84-årige Ole Kræmmer af andre parkinsonpatienter og pårørende. I alt omkring otte personer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det går godt med cafeen, fortæller Ole Kræmmer. Deltagerantallet er 12-24 personer pr. gang, hvor halvdelen har parkinson og den anden halvdel er pårørende. Nogle gange er der oplæg, hvor specialister fra Parkinsonforeningen fortæller om alt om sygdommen, eller hvor Ældre Sagen fortæller om de muligheder, der er for aflastning. Cafeen har et samarbejde med Ældre Sagen: Fx hvis en pårørende ikke har andre muligheder, kan cafeen kontakte Ældre Sagen, der tilkalder assistance fra hjemmeplejen. Det kan være, hvis en person er faldet, eller hvis den pårørende har behov for at forlade den parkinsonramte nogle timer, fx hvis den pårørende skal til lægen.

Men cafeen er også især til for, at deltagerne kan mødes og få netværk

- Ideen med cafeen er, at man skal mødes sammen. Meget gerne sammen med pårørende for at udveksle erfaringer, få netværk og støtte hinanden på forskellig vis. Det et vigtigt, at de pårørende er med, for det er en sygdom som især rammer de pårørende, siger Ole Kræmmer.