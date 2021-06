Se billedserie Allerød Fodbold Klubs bedste kvinder i gang med den sidste træning inden sæsonafslutningen. Efter sommerferien venter 2. division Øst, som kvinderne skal spille i for første gang nogensinde. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Succes: Egen avl sikrer divisionsfodbold

På to halve sæsoner er Allerød FKs kvinder rykket fra Sjællandsserien til 2. division øst. Succesen skyldes en særlig satsning.

Allerød - 19. juni 2021 kl. 07:44 Af Anne-Mette Rasmussen

Det er en af de lune sommeraftener, og Allerød Fodboldklubs bedste kvinder gør sig klar til træning i solen på banerne ved Allerød Idrætsanlæg.

Imens de snører støvlerne og tager en tår fra drikkedunken, fortæller sportschef i dameafdelingen Lennart Engelhardt om den rejse, som kvinderne har været på de sidste par år. For avancementet op igennem rækkerne er ikke en tilfældighed.

- Noget af det, der gør det til en speciel historie, er, at da vi for fire-fem år siden ville prøve at lave en stabil kvindeseniorafdeling, kørte vi med aldersrelaterede hold. De ældste spillede på førsteholdet og de yngste spillede på andetholdet. Det gjorde vi for at fastholde så mange som muligt i form af det sociale, siger han og fortsætter:

- Den mission lykkedes, og først efter sommerferien 2019 begyndte vi at køre med et reelt førstehold. Da lå vi i Sjællandsserien, og efter en sæson rykkede vi op i Danmarksserien. Der har vi spillet en halv sæson og er nu rykket op igen som det bedste hold. Det er vildt og ret enestående, synes jeg.

Noget andet enestående ved kvindeholdet er, at 80 procent af dem ikke længere bor i byen. Og på nær to er de allesammen af egen avl.

- De har spillet i AFK altid. Det, synes jeg, er stærkt, sigeer Lennart Engelhardt.

To af de talenter, som AFK selv har skabt, er Freja Hilt Nissen og Helena Aagaard Glud. Freja har spillet i klubben, siden hun var 10, og Helena var til sin første AFK-fodboldtræning allerede som 7-årig.

Stor opbakning I dag bor de to i henholdsvis København og Hellerup, men de tager gerne til Allerød to gange om ugen for at træne.

- Det har meget med klubben og opbakningen at gøre. Klubben gør meget for at prioriterer os, for eksempel i forhold til at spille på Bane 1. Det var ikke en selvfølge, at kvinderne kunne det før. Men vi bliver prioriteret, og derfor vil vi også gerne selv prioritere klubben, siger Helena Aagaard Glud, der udfylder pladsen som midterforsvarer på holdet.

Freja Hilt Nissen tilføjer:

- Der er opbakning hele vejen rundt. Og så betyder det sociale samspil på holdet også meget. Mange af os har gået i skole sammen og ses også også udenfor fodboldbanen, siger hun.

De to er ligesom sportschefen begejstrede for oprykningen til 2. division.

- Det er stort. Også fordi det er gået så hurtigt, siger Helena.

- Ja, vi er ret stolte. Og vi er bestemt klar til at fortsætte træningen i Allerød i næste sådan også, siger Freja.

God gejst Men hvordan er de blevet så gode?

- Vi kender hinanden rigtig godt og ved tit, hvad de andre vil gøre. Jeg ved for eksempel, når Freja lægger an til et dybdeløb. Og så er vi også blevet bedre til både at dække op og til at kommunikere på banen. Det er noget, man lærer med tiden. Vi har fået mere erfaring, siger Helena Aagaard Glud.

Freja er enig.

- Vi er også gode til at have en god gejst inde på banen. Der er en god stemning, og vi bakker hinanden op. Det, tror jeg også, betyder noget, siger hun.

Sæsonens sidste kamp spiller kvinderne i dag på udebane imod Vipperød. Resultatet af kampen har ingen betydning for holdets oprykning.

Men står det til midterforsvareren og den offensive midtbanespiller, skal Allerøds kvinder naturligvis også have en sejr med hjem i sæsonafslutningen.

- Vi vil altid have en sejr, siger Freja.

Det er Helena enig i:

- Det betyder faktisk meget at slutte af med en sejr. Det vil være lidt øv at være rykket op, men at tabe den sidste kamp.