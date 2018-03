Erhvervsstyrelsen har sagt ja til at mødes med repræsentanter for gruppen af utilfredse borgere vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Styrelse vil mødes med utilfredse borgere

Allerød - 20. marts 2018 kl. 05:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»En grøn kommune går i sort«, gruppen af borgere, der kæmper imod tungt erhverv på Farremosen, er blevet inviteret til møde i Erhvervsstyrelsen for at drøfte Farremosesagen. Det sker efter at gruppen for et par uger siden henvendte sig til styrelsen med ønske om et møde.

- Erhvervsstyrelsen har sagt ok til et møde, hvor vi kan fremlægge vores sag, og hvor de kan forsøge at svare på vores spørgsmål, siger Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen.

I sin henvendelse til Erhvervsstyrelsen har borgergruppen skrevet, at den igennem en længere periode har søgt en opklarende dialog med Erhvervsstyrelsen.

»Vores dialog med Erhvervsstyrelsens medarbejdere om problematikken har været vanskelig, idet vi desværre oplever, at de oplysninger og spørgsmål, vi søger svar på, ikke behandles behørigt. Dette finder vi meget foruroligende, og som repræsentanter for en stor gruppe bekymrede borgere i Allerød vil vi gerne undgå, at der kunne opstå en mistanke om, at der foreligger en skjult agenda mellem Allerød Kommune og Erhvervsstyrelsen med det formål at forsøge gennemført en måske ulovlig udvikling af erhvervsområdet ved Farremosen i Allerød«, står der blandt andet i brevet.

Mødet med Erhvervsstyrelsen forventes at finde sted i begyndelsen af april, og borgergruppen repræsenteres af den fire mand store styregruppe.

