Stutsborg Rideklub er oppe på hesten igen

Efter nogle lange måneder med nedlukning er Stutsborg Rideklub nu klar til at byde medlemmerne velkommen tilbage. I første omgang kan man være 25 personer samlet ad gangen udenfor.

"Noget mere dystert så det ud for blot et par uger siden, hvor forsamlingsforbuddet var på fem personer. På det tidspunkt var det kun personer med egen hest, der kunne komme på Stutsborg Rideskole for at motionere hesten, som loven kræver. Derfor var langt de fleste af Stutsborg Rideklubs medlemmer nødt til at væbne sig med tålmodighed," skriver DGI Nordsjælland og Stutsborg Rideklub i en pressemeddelelse.

I stedet for den daglige gang i rideklubben stod den på aktiviteter online, som skulle fastholde medlemmerne, fortæller Dorte Paludan, der er formand for Stutsborg Rideklub. Og det var nødvendigt at tænke ud af boksen for at minimere antallet af udmeldelser.

"Vi kunne godt mærke, at nedlukningen gjorde, at folk ikke havde lyst til at betale det månedlige kontingent. Det var katastrofalt, fordi hestene stadig skal have mad, til smed og andre ting. Det er levende dyr, som skal passes og motioneres," siger Dorte Paludan.

Konkurrencer og kæpheste Under vinterens nedlukning har rideklubben derfor forsøgt at aktivere medlemmerne ved at være aktive på de sociale medier. Her har de sammen med medlemmerne lavet en tegnekonkurrence, haft undervisning på Zoom med hjemmelavede kæpheste til sjov og træning i stuen samt en konkurrence, hvor vinderen fik besøg af sin yndlingspony, Elvis, som hun fik lov til at klappe og give nogle gulerødder.

Derudover har rideklubben eksempelvis filmet og taget billeder af personalet, som har klappet hestene og ponyerne og fortalt, hvordan de havde det. Videoerne og billederne har betydet, at medlemmerne har haft en følelse af, at de havde en kontakt med de undervisere, de er vant til at ride hos, fortæller formanden for rideklubben.

"Det gav enormt meget respons fra medlemmerne. Vi har gjort meget ud af, at det skulle være billeder og videoer af alle hestene, så alle har kunnet se den hest, de synes bedst om," siger Dorte Paludan.

Formanden tror, det har minimeret antallet af medlemmer, der har meldt sig ud af rideklubben. Det har måske også gjort, at det bliver nemmere at få dem tilbage, nu hvor der er åbnet igen, lyder det fra Dorte Paludan.

Begyndende håb om normalitet Hos Stutsborg Rideklub glæder de sig over, at børnene kan komme hen på rideskolen igen. Det vil give et løft og et begyndende håb om normalitet, mener formanden.

"Det har været meget hårdt, for der er ingen tvivl om, at det gik ud over os som klub, men det var værre at se, at det gik ud over børnene og de unges trivsel," siger Dorte Paludan.

Tiltagene under nedlukningen har gjort, at Stutsborg Rideklub står med hold, som ikke er tomme. Rideklubben har stadig medlemmer, og de er rigtigt glade for at komme i gang igen, lyder det fra formanden.

