Student savnede det sociale: - Jeg overvejede at droppe ud

At skabe fællesskab var en kamp for årets studenter, som har tilbragt en stor del af skoleåret derhjemme. Bjarke Pedersen var en af forkæmperne på Allerød Gymnasium.

Der ligger stadig guldglimmer på parkeringspladsen fra de konfetti-rør, som blev fyret af, da Allerøds studenter i sidste uge kørte ud på den traditionelle vogntur for at fejre huen.

Festen er ikke slut endnu, kan man se på Bjarke Pedersen, der er mødt op på den tomme fest foran Allerød Gymnasium.

Han misser med små øjne ud under studenterhuens skygge.

- Jeg har fået planlagt det sådan, at jeg er til fest hver anden dag og slapper af hver anden dag. Og i dag skal jeg bare slappe af, siger han.

Ved translokationen blev han hædret for at have gjort noget særligt for fællesskabet på gymnasiet i den svære tid med langvarige coronahjemsendelser, uendelige mængder af virtuel undervisning og manglende fysisk samvær for slet ikke at tale om det totale fravær af fester.

- Det sociale fællesskab er vigtigt for det faglige løft. Jeg har altid vægtet balancen imellem det faglige og det sociale højt. Men det har ikke været nemt de sidste par år, siger Bjarke Pedersen, der har trukket en stol ud og sat sig ved et bord i det tomme »badekar«, som gymnasiets samlingssal kaldes.

Overvejede stop Personligt gik forholdene ham så meget på, at han på et tidspunkt tænkte på helt at stoppe på gymnasiet.

- Jeg har selv undervejs overvejet, om jeg ikke bare skulle stoppe og droppe ud af gymnasiet og så tage en HF senere. Det var alligevel pissekedeligt. Der var jo ikke rigtig nogen belønning med fester og sociale aktiviteter for alle lektierne og opgaverne. Det har været utrolig nederen, og det har været svært at få kampgejsten op, siger han og tilføjer:

- Derfor var det også ekstra fedt at være til translokationen i sidste uge. At få det eksamensbevis og at få huen. Vi er så meget gladere for, at vi nu kan feste igennem og have det fedt. Vi får en god afslutning med hinanden. Både som klasse og som gymnasieelever.

I stedet for at droppe ud af gymnasiet, blev Bjarke Pedersen hængende og prøvede at gøre sit for at skabe en form for fællesskab.

Gode oplevelser Allerede inden corona var han involveret i forskellige arrangementer og aktivitetsudvalg på Allerød Gymnasium, blandt andet skolens musical, talentaftener og AG Lounge.

Nogle af aktiviteterne lykkedes det at fortsætte med, selvom det ikke var muligt at mødes.

Blandt andet en ny version af skolens Super Bowl-arrangement, som Bjarke og en anden elev påtog sig at være virtuelle værter for med en fælles optakt til kampen bestående af konkurrencer og snak.

- Det bliver jo aldrig det samme, som at være sammen, og forud for arrangementet tænkte jeg: »gider jeg virkelig det her?«. Det virkede umiddelbart kedeligt, fordi vi jo ikke kunne se kampen sammen. Men det var sjovt, og arrangementet var en succes, fortæller han.

Derefter fortsatte det med aktiviteter som virtuelle morgensamlinger og kahoots (en særlig form for quiz, red.).

Det handlede om at gøre noget for at give gymnasieeleverne en god oplevelse og få dem til at føle, at der i det mindste skete lidt af det samme på den sociale front, som de var vant til.

- Det sociale betyder meget for motivationen. Når man er klarere i hovedet, præsterer man også bedre, og jeg bliver i hvert fald mere frisk, når jeg er sammen med andre mennesker. Det har jeg ikke været i et år. Derfor var det også så vigtigt med det virtuelle, så der i hvert fald skete et eller andet, siger Bjarke Pedersen, som også prøvede at gøre så meget, han kunne i de perioder, eleverne fik lov til at være på skolen.

For eksempel blev der arrangeret en talentcafé, hvor han var vært. Det var efter den første genåbning, hvor musikere og sangere fra gymnasiet optrådte med deres numre.

Gået glip af meget Den unge students øjne er trætte efter de utallige fester, som har stået på den seneste tid.

Men dog alligevel friske nok til at glimte af irritation, når han tænker på alle de ting, han er gået glip af, når alt kommer til alt.

- Der er selvfølgelig en glæde over, at vi klarede os igennem det. Men det hele er også lidt bittersødt, fordi vi er gået glip af alle de minder, man ellers har fra sin gymnasietid. Det var fedt, at vi kom tilbage til undervisning inden eksamen, men det er også lidt bittert, at vi gik glip af så meget. Jeg ville hellere have haft en almindelig gymnasietid, siger Bjarke Pedersen og vender øjnene imod telefonen i sin hånd.

- Ja, du må undskylde. Men jeg er blevet inviteret til et studentergilde ude i Lynge, og der er 18 minutter, til min bus går, siger han.

Det bliver alligevel ikke nogen friaften i dag. Studenterne har ventet virkelig længe på festen i år. Og den er ikke slut endnu.