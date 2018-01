Se billedserie Lisbeth Skov fra Lynge er nyvalgt til byrådet. Hun har været med til at presse på for at få Gladgaarden forskønnet, og hun glæder sig til at være med til at påvirke flere beslutninger. Foto Allan Nøregaard

Send til din ven. X Artiklen: Strøg i byrådet med næstflest Venstre-stemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strøg i byrådet med næstflest Venstre-stemmer

Allerød - 20. januar 2018 kl. 06:16 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et flot valg med 373 stemmer blev Lisbeth Skov valgt ind som nummer to af Venstres fem byrådsmedlemmer.

I 1972-73 byggede Lisbeth Skovs forældre hus i Lynge. Og lige siden har det nyvalgte byrådsmedlem boet i byen. Modsat mange andre flyttede hun ikke til København for at uddanne sig, men tog bus og tog frem og tilbage, mens hun læste til bioanalytiker. Og da hun blev gift med sin mand John, der altid har boet i byen, var hendes skæbne som Lyngeborger beseglet.

Livet i Lynge har givet hende et indgående kendskab til byen. Hun har selv gået på Lynge Skole, hun har haft børn i daginstitution og svigerforældre på plejehjem, og familien har været involveret i forskellige fritidsaktiviteter. Blandt andet i LUI.

- Fordi jeg har boet her så længe og haft alle de berøringsflader, har jeg fået en god indsigt i livets stadier og facetter her i byen. Og det har betydning, når jeg taler med borgere i Lynge om, hvad der betyder noget for dem. Når det så er sagt, er jeg meget bevidst om, at jeg repræsenterer hele kommunen i byrådet og ikke kun Lynge, siger Lisbeth Skov.

Udover at være bioanalytiker har Lisbeth Skov også taget uddannelsen som teknonom, og sidenhen har hun af flere omgange uddannet sig indenfor ledelse. Som hun selv siger det, har hun uddannet sig løbende igennem livet. Blandt andet for at følge med tiden.

- Jeg er også typen, der var elevrådsrepræsentant og anfører for håndboldholdet, så det er nok sådan en rød tråd, jeg har igennem livet. Jeg har et ønske om at være med til at træffe nogle beslutninger. Og hvis man skal være det, kræver det også noget, siger hun.

I byrådet skal der også træffes beslutninger, og derfor synes interessen for lokalpolitik naturlig. Alligevel skulle der skubbes lidt på, fortæller Lisbeth Skov.

- Der var en bekendt, som spurgte, om det ikke var noget for mig at stille op, og min umiddelbare reaktion var, at det kunne han godt glemme alt om. Men han var vedholdende, den summede lidt i mit hoved, og til sidst tænkte jeg, »det kan da godt være«, siger hun.

Få dage før opstillingsmødet til kommunalvalget i 2013 tog Lisbeth Skov beslutningen. Og da krydserne var sat, var hun valgt som 2. suppleant for partiet. Midt i byrådsperioden trådte Birgitte Rasmussen ud. 1. suppleanten Niels Kirkegaard, kom i stedet ind, og Lisbeth Skov overtog hans plads.

Nogle gange i løbet af de sidste par år har hun derfor siddet med omkring bordet ved byrådsmøder, såvel som hun har deltaget i Venstres gruppemøder. Hun er desuden næstformand i Allerød Venstre, så selvom hun er nyvalgt, er byrådsarbejdet ikke helt ukendt for hende.

På den måde føler hun sig godt klædt på til det arbejde, der venter, og de mange sager hun skal sætte sig ind i.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.