Se billedserie Tennishallen er nu indviet og klar til at blive taget i brug. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stridigheder løst: Nu kommer der liv i tennishallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stridigheder løst: Nu kommer der liv i tennishallen

Allerød - 11. november 2019 kl. 10:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tennishallen med tre indendørs baner blev torsdag eftermiddag indviet efter et langt tilløb.

På et tidspunkt var der fare for, at Allerøds helt nybyggede tennishal til 10 millioner kroner ikke ville blive taget i brug, fordi Allerød Kommune og de tre tennisklubber i Lillerød, Blovstrød og Lynge ikke kunne blive enige om en driftsaftale.

Men nu står det klart, at der vinteren igennem vil blive servet, løbet og smashet i hallen.

- Aftalen er på plads, og tennisklubberne er med på, at de står for rengøring, pasning og drift af hallen. Og så står kommunen for den udvendige vedligeholdelse. Aftalen er underskrevet og i orden, så det er på plads, siger Viggo Janum fra Vores Allerød, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

- Det sidste punkt, der skulle på plads, var, at de var nødt til at stille en garanti for, at de kunne klare driften. Så hvis klubberne går konkurs eller lukker, har kommunen nogle penge til rådighed til at køre driften videre. Det er ærgerligt, at vi har skullet bruge så mange ressourcer på at få parterne til at mødes, men jeg er glad for, at vi er nået i mål. Det er det, vi har ønsket igennem mange år, og det er rigtig godt for tennisklubberne, siger Viggo Janum.

Den 7. november blev den nye hal indviet, og borgmester Karsten Längerich (V) glædede sig over hallens nye muligheder.

- Vi hal fået en hal, som kommer til at styrke tennisfællesskaberne her i kommunen, og hvor fokus har været brugernes ønsker og behov. I Allerød er vi kendt for at have et bredt og stærkt foreningsliv - det skal vi værne om. En ny tennishal giver bedre rammer for at styrke klubbernes aktiviteter - og det er meget positivt, sagde han og takkede særligt Vibeke Riget for hendes donation af én af reliefferne, der hænger på en af hallens facader.

Også Viggo Janum var glad og fremhævede i sin tale nogle af de store tal for byggeriet.

- Vi har fået et af Danmarks mest topmoderne tennisgulve - det samme som bruges ved flere store turneringer - med en evne til at absorbere stød på over 55 procent. Der er brugt 20 skruer og 90 klammer per gulvplade. Det er cirka 13.000 skruer og cirka 55.000 klammer i alt. Der er lagt cirka 25 tons gulvplader forskudt i to lag, eller cirka 1200 plader. Pladerne er derudover limet sammen med cirka 650 kilo lim, og der er brugt cirka 1500 liter Rebound Ace tennis-maling til at male gulvene, sagde han.