Søs Fejerskov-Quist bor i idylliske omgivelser på Skovgaarden lige ud til Ganløse Ore. Derfra driver hun virksomheden Fit2Ride, som hun startede for 10 år siden. I oktober 2019 udgav hun bogen Rytteryoga via forlaget Egolibris, men på grund af uenigheder er den nu taget af markedet. Foto: Allan Nørregaard

Stridigheder har gjort bog usælgelig

Søs Fejerskov-Quist bor i idylliske omgivelser på Skovgaarden lige ud til Ganløse Ore. Fra gården driver hun virksomheden Fit2Ride, som hun startede for 10 år siden. I den arbejder hun blandt andet med rytteryoga, et koncept hun selv har skabt, samt andre former for træning både for ryttere og andre kunder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her