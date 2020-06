400.000 kroner, der årligt er afsat ekstra til det folkeoplysende område, skulle i 2020 været gået til en coronapulje, som trængte foreninger kunne søge. Men nu går pengene i stedet ind i Allerød-ordningen, hvorfra de fordeles imellem kommunens klubber og foreninger. Foto: Kim Rasmussen

Strid om ekstra penge til idrætten

Allerød - 02. juni 2020

En lille halv million kroner, der hvert år er afsat ekstra til det folkeoplysende område, blev et stridspunkt på det seneste byrådsmøde.

Kultur- og Idrætsudvalget havde i første omgang besluttet, at pengene skulle ligge i en pulje, som de enkelte foreninger kunne søge. Det skete efter forslag fra Fritidsnævnet, der på baggrund af coronasituationen mente, det var en god ide at de 400.000 kroner i år blev brugt til en kommunal hjælpepakke for foreninger og organisationer under Fritidsnævnet.

Foreningerne skulle så senest den 1. august søge om tilskud fra puljen, der ville blive fordelt i løbet af efteråret.

- Men vi har indset, at det nok er for ressourcekrævende, og derfor foreslog vi i stedet, at pengene går tilbage i Allerød-ordningen og bliver fordelt imellem foreningerne efter den fordelingsnøgle, der er, siger Merete Them Kjølholm, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Allerød-ordningen er en aftale, der betyder, at kommunens foreninger får et beløb i støtte fra kommunen per medlem.

På byrådsmødet gav SFs Nikolaj Bührmann dog udtryk for, at han og partiet, synes, det er en dårlig ide at lægge pengene i Allerød-ordningens kasse. I stedet vil han have dem tilbage i kommunekassen.

- Vores foreninger klarer sig ganske udmærket trods corona-forholdene. Jeg har ingen steder mødt foreninger, som rent faktisk ønsker sig flere penge i Allerød-ordningen. Derfor ønsker vi, at pengene skal tilbage i kommunekassen, så de kan bruges der, hvor der er brug for dem, sagde han og fortsatte:

- Det her handler om, hvad vi definerer som kernevelfærd. For nogle er alt kernevelfærd, men i SF tør vi godt at prioritere. Og vi synes, ressourcerne skal være i dagtilbud og skoler, hvor børnene tilbringer det meste af deres tid.

Det synspunkt kunne Socialdemokratiet godt støtte op om.

- Der er ingen tvivl om, at et aktivt foreningsliv er godt for alle. Men det er også et faktum, at er der knappe midler, så vi må prioritere. Så vores holdning er, at hvis der er brug for at prioritere, så skal midlerne gå til skoler og dagtilbud, sagde gruppeformand Miki Dam Larsen, mens Vores Allerød ikke forstod argumentet.

- Foreningsarbejdet er utrolig vigtigt, og det skal vi støtte så meget, som vi kan. Jeg fatter ikke, at SF ikke kan se, at det også er noget af det bedste, man kan gøre for udsatte børn og unge. Det er godt for rigtig mange borgere, så det skal vi støtte op om, sagde Viggo Janum, der repræsenterer lokallisten i byrådet.

Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen synes, det er fantastisk, at der er flere penge til foreningerne.

- Det handler om, at vi tror på noget, så det kan udvikle sig. 400.000 kroner mere til idræt og børnene er godt, og hvis vi kan få mere værdi for pengene er det godt, sagde han.

- Det er spændende, hvis Konservative synes, at jo flere penge, vi bruger på noget, jo bedre bliver det. Og det er sjovt at høre, at det rent faktisk er de borgerlige, som synes, at flere penge giver bedre fællesskaber, svarede Nikolaj Bührmann.

- Vi har kæmpet for at få tilført Allerød-ordningen flere penge, efter at blandt andet SF har stået for at beskære ordningen. Nu har vi fået 400.000 kroner ekstra. Det er helt fair, at SF er helt ovre i den retning, at man ikke vil støtte idræt. Omend det er skuffende. Idræt, kultur, børn og sundhed er så vigtigt, sagde Erik Lund (K), der er kendt som »sportens mand«.

Efter at have moret sig over, at det er typisk Allerød Byråd at have en lang debat om 400.000 kroner, mens investeringer til mange millioner kan stryge igennem uden kommentarer, afsluttede Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek debatten med følgende spørgsmål:

- Skal vi ikke komme videre?

Det gjorde byrådet ved at godkende indstillingen om at overføre de 400.000 kroner til Allerød-ordningen. Kun SFs to byrådsmedlemmer stemte imod.