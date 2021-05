Stort traditionsrigt stævne aflyst

Det er usikkerheden omkring restriktioner, der gør, at styregruppen har måtte aflyse begivenheden, der skulle have fundet sted den 4. september. Derudover vil det også være "for omstændeligt at skulle coronapas-kontrollere alle tilskuere og deltagere over 15 år," ifølge styregruppen.