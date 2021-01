21 beboere og et stort antal medarbejdere er coronasmittede på Engholm plejecenter. Foto: Allan Nørregaard

Stort smitteudbrud på plejecenter

Allerød - 04. januar 2021 kl. 14:17 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Engholm plejecenter på Rådhusparken i Lillerød er særdeles hårdt ramt af covid-19.

Mandag den 4. januar er status, at 21 beboere og 15 medarbejdere var smittede på plejecentret, der rummer 55 plejeboliger.

"Det er stærkt bekymrende. Når det først kommer inden for, er det utrolig svært at komme af med igen. Vores medarbejdere arbejder rigtig rigtig hårdt på at få det hele under kontrol," siger Jesper Holdflod Pallesen (S), formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.

Konkret er der rykket medarbejdere fra kommunens andre plejecentre over til Engholm, lige som at man også får hjælp fra børne- og ungeområdet, særligt pædagoger fra ungdomsklubberne, der er lukkede i øjeblikket.

"Det rammer alting, men vores medarbejdere arbejder på at give beboerne så god en pleje, som det kan lade sig gøre," siger Jesper Holdflod Pallesen.

Nødbekendtgørelse i kraft Af et nyhedsbrev fra Allerød Kommune til pårørende og beboere på kommunens plejecentre fremgår det, at kommunen har taget en nødbekendtgørelse i anvendelse, hvilket frigiver personaleressourcer for kommunen ved at give tilladelse til eksempelvis at fravige fra klippekortsordningen, lukke aktivitetscentre og fratage rengøringen fra beboere i eget hjem, som kun har den ydelse.

"Der bliver brugt så mange kræfter på at håndtere det her, at der ikke er den tid til nærvær og omsorg, som hører med til at bo på et plejehjem. Det er ikke en god tid på et plejehjem," siger Jesper Holdflod Pallesen.

"Er der stadig tid til basal pleje i den her situation?"

"Ja. Men alt er ikke som det plejer. Jeg kan ikke garantere, at der ikke sker fejl. Men den basale pleje er der tid til. Om kvaliteten så er den samme, kan man være nervøs for i den givne situation. Det ville være mærkeligt andet," siger Jesper Holdflod Pallesen.

Besøgsforbud tre steder Status på kommunens øvrige plejecentre den 4. januar er, at der er fire smittede beboere og to smittede medarbejdere på Lyngehus, to smittede medarbejdere på Skovvang, en smittet beboer og en smittet medarbejder på Demensplejecentret Skovvang og ingen smittede på Mimosen.

Der er besøgsforbud på Engholm, Lyngehus og Skovvang, mens der gælder besøgsrestritioner for Demensplejecentret Skovvang og Mimosen.