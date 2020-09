Stort parti er ude af budgetspillet

- Konstitueringspatierne ønsker at skære yderligere 500.000 kroner på Allerødordningen, og det var for meget for os Konservative, der sidste år indgik et budgetforlig med Socialdemokratiet og Enhedslisten, hvor Allerødordningen blev hævet med 400.000 kroner. Når vi sidste år gik med til en skattestigning, var det med en forventning om, at budgetforligspartiernes aftale om yderligere 400.000 kroner til Allerødordningen også holdt i mere end et år. Det viser sig nu ikke at være tilfældet, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med, siger Jørgen Johansen i den forbindelse.