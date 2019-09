Karsten Längerich glæder sig over fremgangen i målingen af kommunernes erhvervsvenlighed, som han synes er fortjent. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stort erhvervs-hop skaber glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort erhvervs-hop skaber glæde

Allerød - 11. september 2019 kl. 05:43 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år måler Dansk Industri (DI) kommunernes erhvervsvenlighed i undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. I år har Allerød Kommune opnået en placering som nummer 43. Det er et hop opad på 22 pladser og placerer Allerød som den næstbedste erhvervskommune i Nordsjælland, efter Furesø.

Fremgangen skaber naturligvis glæde på borgmesterkontoret.

- Jeg blev meget glad da jeg så, at Allerød Kommune var Nordsjællands højdespringer i undersøgelsen af det lokale erhvervsklima. Jeg synes, at det er fortjent, for vi arbejder intensivt på at hjælpe virksomhederne. Jeg hæfter mig ved, at Allerød, ligesom i de foregående år, klarer sig godt på mange af de vigtigste objektive kriterier såsom indpendling, antal private arbejdspladser, erhvervsfrekvensen, andel der tager en uddannelse, skolernes løfte-evne, nettotilflytning og kommunens udskrivningsprocent. Forbedringen i forhold til tidligere skyldes blandt andet en bedre dialog med virksomhederne, hvilket afspejler sig i, at virksomhedernes vurdering af den overordnede erhvervsvenlighed er steget, siger Karsten Längerich (V) og noterer sig, at vurderingerne af kommunerne i sådanne undersøgelser svinger meget.

- Så man skal naturligvis tage dem med et gran salt, siger han.

Baggrunden for Allerød Kommunes solide fremgang i forhold til sidste år skal både findes i virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsklimaet samt i en fremgang i otte ud af de ni kategorier, som undersøgelsen bygger på.

- Allerød Kommune skal være rigtig stolte over den fremgang, der er opnået i dette års erhvervsklimaundersøgelse. Dykker vi ned i resultaterne, kan vi især se, at virksomhederne roser Allerød Kommune for at have forbedret dialogen med virksomhederne. Vi ved, at en god dialog mellem kommunalpolitikere, embedsmænd og virksomhederne er helt central for at skabe en gensidig forståelse mellem kommuner og det private erhvervsliv. Derfor håber jeg, at kommunen ønsker at fortsætte den gode dialog til gavn for borgere, virksomheder og arbejdspladser i Allerød, siger Poul Skadhede, der er formand for DI Hovedstaden.

Og det er netop planen, fortæller Karsten Längerich.

- Allerød Kommune har meget fine samarbejder indenfor miljø, for eksempel vi i mange år haft samarbejder med virksomhederne om grøn bæredygtighed; længe før det blev oppe tiden. Og vi har et meget aktivt erhvervsnetværk i Carbon 20. Vi samarbejder også med virksomhederne om FNs verdensmål på den strategiske dagsorden. Allerød Kommunes nye erhvervspolitik skal stille kommunen endnu stærkere i forhold til at være en attraktiv kommune at drive virksomhed i, og hvor grønne virksomheder har lyst til at placere sig, siger han.

Byrådet har netop vedtaget den nye, grønt profilerede erhvervspolitik. Ønsket med den er blandt andet at fremme Allerød som en bæredygtig og innovativ kommune.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.