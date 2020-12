Se billedserie Christian Høier Rasmussen er klejnsmed og har selv lavet blandt andet juletræet, der er fem meter højt.

Stort billedgalleri: Kom med til juleshow på 88.0 Vassingerød

Allerød - 13. december 2020 kl. 09:12 Af Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Klokken er 17.00 og sollyset er forlængst forsvundet. Ud for Bøgevangen 10 i Vassingerød holder en bil stille. Der sidder nogle i den og hører høj musik.

Jeg banker på ruden. I bilen sidder Judith Nordby fra Lynge med sin datter og datterens veninde. De er kørt til Vassingerød for at se lige netop huset på Bøgevangen 10, hvor Christian Høier Rasmussen på tredje år giver den maks gas på julelysene. Men oplevelsen handler ikke kun om lysene. I huset har han en FM-transmitter stående, der gør, at man på FM 88.0 kan høre musikken fra den playliste, som julelysene lyser efter. Playlisten varer en halv time, og Christian Høier Rasmussen plejer, når han kan se, der holder folk uden for og følger med, at indlede med en lille introduktion og bøn om at parkere i siden af vejen, så folk kan kører forbi.

Der er altså tale om et decideret juleshow i Vassingerød, og det er da også derfor, Judith Nordby er kommet forbi. De var her også sidste år.

"Min datters veninde havde ikke set det, og børnene synes jo, det er fedt. Vi var også lidt spændt på, hvordan musikken var blevet sat sammen i år," fortæller hun.

Julesmittet af konen Christian Høier Rasmussen byder inden for til et hjem, der er mindst lige så julepyntet indvendigt som udvendigt. Forklaringen er hans kone Jeanette Rasmussen, der er vild med julen. Det er hende, der har smittet Christian.

Han er uddannet klejnsmed og faldt for fem år siden over en YouTube-video med en amerikaner, der havde udsmykket sit hjem med julelys.

"Jeg kan huske, at jeg bare tænkte: Det der, det skal jeg have," siger Christian Høier Rasmussen.

Det er stort i USA, men også herhjemme ser man flere og flere steder med imponerende mængder af julelys. Det er dog stadig sjældent at se kombinationen julelys plus musik.

Christian Høier bruger programmet xLights, der er et såkaldt open source-program. Det betyder, at brugerne selv kan videreudvikle på det - og gør det. Folk sidder altså over hele verden og laver julelys-sekvenser. Christian Høier Rasmussen er en del af en Facebook-gruppe, der kalder sig xLights Around the World.

Sidste år var de 375, der brugte den samme sekvens og lavede en fælles video med det. Denne gang er han dog ikke med, da han ikke er så vild med det musik, der er valgt i år.

3d-printer julepynten Christian Høier har omkring 5.000 pærer, eller pixels som de hedder, der hver har sin egen chip. 2.000 af dem sidder i det fem meter høje juletræ, han selv har bygget. I princippet kan han styre hver enkelt pære, men det er det, han bruger sekvenserne til. Christian Høier Rasmuseen producerer meget af pynten uden for - og inden for - selv på sin 3d-printer.

Et snefnug kan snildt tage seks timer at printe, og derfor er julen da heller ikke kun en decemberting i hjemmet i Vassingerød.

"Jeg kan godt finde på at lave det her i sommerferien, og det var da den største årsag til, at vi fik en 3d-printer," siger han med et grin.