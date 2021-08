Se billedserie Kasper Hjulmand har boet i Lillerød med sin familie siden 1999. Foto: Kenn Thomsen

Stort Hjulmand-interview: Livet handler om at score det næste mål

Lands­træner og Allerød-borger Kasper Hjulmand om drømme, verdens største haj og om at vende tilbage til hverdagen efter et intenst EM

Undertegnede journalist har som fan sæsonkort til fodboldlandsholdets hjemmekampe i Parken, og jeg har sjældent, måske aldrig, mærket en eufori, som da Yussuf Poulsen efter bare to minutter scorede til 1-0 mod Belgien under sommerens EM-slutrunde.

Med pladser på fantribunen bag det ene mål hoppede mig og min kammerat, der begge er i slut-30'erne, rundt blandt jævnaldrende i glædesrus, mens fadøllen fløj og landet jublede.

Til den efterfølgende og afgørende kamp mod Rusland havde vi fået pladser helt oppe under taget, og denne gang var sidekammeraten en spinkel knægt på vel omkring de 12 år, der var inde og se kampen med sin familie. "Okay", tænkte jeg, inden kampen gik i gang, og vi satte os ned med vores to fadøl per person. "Med et barn ved siden af mig kan oplevelsen næppe blive lige så fed som Belgienkampen."

Stor var min overraskelse og respekt, da knægten ved stillingen 3-1 til Danmark, hvor stadion var brudt ud i "Vi sejler op ad åen", tog armen omkring mig, og sejlede mig afsted sammen med resten af Parken.

For mig personligt er episoden det mest lysende eksempel på sommerens fodbold-EM, der skabte en sjældent set national fællesfest.

Landsholdet ville opleve stemningen Derfor er mit første spørgsmål til landstræner Kasper Hjulmand, hvordan det var og har været sidenhen at være på den anden side af euforien som (en del af) årsagen til den?

"Som Kasper Schmeichel (landsholdets målmand, red.) også var ude og sige, så har vi prøvet mange ting, men det her var noget specielt. Der var en speciel energi på stadion, og efter Ruslandskampen var spillerne ikke til at styre. De ville bare på en bustur rundt i København for at få indtryk af den stemning, sejren havde skabt, inden vi kørte tilbage til træningslejren i Helsingør sent om aftenen.

Sommerens EM-slutrunde skabte fodboldglæde både på stadion og i det ganske, danske land. Efter kampen i Parken mod Rusland, som Danmark vandt 4-1, insisterede landsholdsspillerne, ifølge Kasper Hjulmand, på at køre en tur rundt i København for at se den fest og glæde, de havde skabt. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Allerhelst ville de jo bare gerne dele glæden med fansene. Havde jeg ikke været landstræner, havde jeg selv stået på lægterne med mine sønner," siger Kasper Hjulmand.

Vores landsholds træner Siden EM har han oplevet en ny og udelukkende positiv, stemning omkring landsholdet. Folk kommer over bare for at sige tak, og han er også blevet hyldet. Det er sket officielt i fødebyen Auning på Djursland og her i Allerød, samt uofficielt, blandt andet da han holdt sommerhusferie i Danmark, var ude og spise og en hel terasse på restauranten spontant rejste sig op og klappede af ham. Derudover er der en anden oplevelse, der særligt har bidt sig fast.

"Jeg var stoppet på en tankstation, og der var en pige inde i butikken, der råbte ind til nogen, hun kendte derinde: Hey, det er vores landsholds træner. Den formulering den elsker jeg. Vores landsholds træner er lige præcist det, der har været min drøm. At man føler, at det er vores alle sammens landshold," fortæller han.

Det med drømmene vender vi tilbage til.

Sindssygt intenst Kasper Hjulmand har budt på kaffe i hjemmet i Lillerød. Vi sidder i hans store køkken, der i dagens, eller sommerens, anledning en del trangere, fordi havemøblerne er rykket ind, mens de ordner terrasse.

Hjulmand og Allerød Kasper Hjulmand er 49 år

Bor i Allerød (Lillerød by) med sin kone Vibeke og datter Liva. Sønnerne Marcus og Mikkel er flyttet hjemmefra

De har boet i byen siden 1999 bortset fra en enkelt afstikker til Tyskland, hvor Hjulmand var træner for klubben Mainz i mindre end én sæson

Det kunne dog lige så godt være blevet i Lynge, hvor der også var et hus, de havde kig på. "Vi valgte Lillerød, fordi vi kun havde én bil og ville bo tæt på S-togslinjen. Tre måneder efter købte vi bil nummer to," siger landstræneren med et smil Landstræneren har klemt Allerød Nyt ind i sit travle program, hvor han med egne ord "arbejder i døgndrift" med udtagelsen af truppen til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

Vi snakker videre om oplevelsen af at skabe en euforisk folkefest, som man er midtpunkt i, uden selv at kunne deltage.

"Folk, der ikke har været en del af elitesport, forstår ikke, hvor intenst det er. Det er sindssygt intenst. Før OL i Atlanta i USA (i 1996, red.) blev de amerikanske atleter spurgt i en undersøgelse, hvor mange af dem, der ville være klar til at lade livet inden for fem år, hvis de vidste, at de fik en guldmedalje. 71 procent af dem svarede ja. Det kan jo virke sygt, men det er sådan, elitesport er. Når man er i det, findes der ingen anden ting i verden. Det føles som liv eller død. Sådan er det også for mig. Det eneste jeg tænker på, når jeg står op er, hvordan vi vinder den næste fodboldkamp," forklarer han.

Derfor har overgangen fra EM til hverdag også taget tid. Måske er den stadig i gang.

"Dagen efter, vi havde spillet på Wembley (semifinalestadionet i London, red.) og havde været sammen non-stop i seks uger under større og større pres, sad jeg lige præcis, hvor jeg gør nu med en kop kaffe og min familie, og så er der bare stille, og Vibeke spørger, hvad vi skal have til aftensmad" siger han og puster ud, som når luften går ud af en ballon.

Kasper Hjulmand drømmer om, at landsholdet vil få endnu flere drenge og piger til at spille fodbold. Sommerens præstation ved EM har nok ikke gjort noget dårligt i den henseende. Foto: Kenn Thomsen

"Det tager tid for mig at lande og forholde mig til hverdagsting, som om vi har mælk i køleskabet," siger Kasper Hjulmand og understreger Christian Eriksen-situationens bidrag til oplevelsen af intensiteten.

"Vi har svævet mellem liv og død. Samtale og snakke har ikke handlet om, hvordan man henter mælk. Det har handlet om, hvordan man kommer videre på et eksistensielt plan," siger han.

Drømme på flere niveauer Bliver vi i elitesport-regien, rør det Kasper Hjulmand at tænke på, hvordan landsholdsspillerne udøvede en drøm ved at få lov til at spille et EM på hjemmebane. Den slags drømme havde han også selv som spiller, men som træner drømmer han, som tilfældet med pigen på tankstationen, der kaldte ham 'vores landsholds træner', også var udtryk for, mere på spillernes og fodboldens vegne end på egne.

"Jeg drømmer todelt: At vinde noget stort med landsholdet og nummer to: At kunne være med til at samle og inspirere nationen gennem fodbold. Jeg så en træning for 6-årige ovre i Jylland, hvor halvdelen af børnene rendte rundt i landsholdstrøjer. Det gjorde de ikke for et halvt år siden. Det er super fedt, hvordan piger og drenge har noget at spejle sig op i, siger han og fortsætter. Man kan mærke, han er ved at tale sig varm:

"Det er mine drømme med det her. At der er endnu flere piger og drenge, der spiller fodbold. At man finder ud af, hvor godt det er for børn at gå til fodbold. Man lærer simpelthen så mange ting om livet ved at spille fodbold. Alt muligt man ikke lærer i skolen. For nylig lavede et stort universitet i Oslo en undersøgelse, der viste, at dem, der dyrker sport, har det markant bedre mentalt," siger landstræneren og trækker os ud på det globale plan:

"Der er 300 millioner mennesker, der spiller fodbold. Det er det største sociale fænomen i verden. Det er også min drøm, at fodbolden er med til at gøre verden til et bedre sted. At børn f.eks. kan få en uddannelse og at fodbold i det hele taget bruger sin potentiale i verden. Derfor vil jeg gerne gå efter at vinde. For man får en større megafon, når man vinder, og dermed kan man udrette mere," siger Kasper Hjulmand og hiver dermed snakken tilbage til spillet på banen.

Brutal og benhård ærlighed Men han har vakt fodboldfanen i journalisten. Det er meget godt at gøre verden til et bedre sted. Men hvad med at være kynisk i en fodboldkamp og for eksempel være lige glade med, om man spiller godt mod England, når bare man vinder og kommer i finalen?

Kasper Hjulmand sukker.

"Det er det, der er så håbløst. At man tror, at jeg, fordi jeg er et positivt menneske ikke er benhård, når det kommer til at træffe beslutninger. Jeg ryster ikke på hånden. Jeg sætter folk af, hvis det er det bedste for holdet. Jeg tror kun på ærlighed, og det kan godt være brutalt. Det er det samme med spillestilen, når nogle siger, at man hellere vil have bolden end at vinde. Hold nu op. Skal vi til at diskutere, om jeg vil vinde fodboldkampe? Jeg kender ikke én træner for hvem, det ikke er vigtigst at vinde," siger han.

Så du kan godt sige til landsholdet i en konkret kamp: Ok, nu spiller vi kedeligt den næste halve time?

"Hvad er kedeligt? Det vi gerne vil, det er, at vi scorer mange mål. Vi vil gerne producere flere chancer end modstanderen.

Allerød Kommune og kommunens tre store fodboldklubber hyldede for nylig Allerød-borgeren Kasper Hjulmand. Det er Allerøds borgmester Karsten Längerich (V), man ser i baggrunden. Foto: Kenn Thomsen

Men det er vel det, der ikke altid er nødvendigt. Hvis man har et resultat i en given kamp, er det jo ikke nødvendigt at producere flere chancer?

"Jo, for vi vil gerne score det næste mål. Det er vores mindset," siger Kasper Hjulmand.

Manden på isflagen og hajen Men er det ikke netop lidt naivt til tider?

"Nej, for det er et proaktivt mindset. Sådan er det også i krigssituationer. Den som tænker proaktivt og ikke tænker risiko, har en god chance for at vinde. Det tror jeg på. Når vi spiller, er vi enten sindssyg aggressive i vores presspil eller står langt tilbage på banen. Når vi gør det sidste, har jeg et billede i hovedet af en mand, der står og fisker på en isflage. Der er stille, og der går en lang snor ned i vandet til under isflagen, hvor der er verdens største haj."

Landsholdet er den haj, forklarer han.

"Vi står tilbage og forsvarer, men lige på den anden side, inden for fem sekunder, er der et mål. Derfor står vi ikke tilbage bare for at forsvare. Vi står dernede, fordi der så er 70 meter at løbe på for at score det næste mål.

Men i den konkrete kamp kan der være meget langt til det næste mål, hvis man er spillet over ende og er nede i sækken, også rent mentalt. Så er den tilgang altid den smarteste?

"Men det er det, jeg siger. Hvis man er nede i sækken, står og forsvarer, og det gør virkelig ondt, så er vi gode til at lide, netop fordi vi har den tanke, at vi lige på den anden side af lidelsen kan score det næste mål. Det gør, at man kan udholde lidelsen. I semifinalen på Wembley spillede vi 10 mand mod 11 i det sidste kvarter af kampen, men prøv at se, hvordan der bliver kæmpet og prøvet til den sidste blodsdråbe. Det gør du kun, hvis du tror på, at der er noget positivt på den anden side," svarer Kasper Hjulmand.

Men det positive på 'den anden side' kan vel også bare være at forsvare sejren eller resultatet hjem. Der slutter lidelsen jo også?

"Det er lige præcist det, jeg snakker om. Fodbold er et af de mest komplicerede spil i verden, og derfor skal du have en måde at tolke det på. Det er det, der er så fascinerende og spændende, også når man tænker på livet. Jeg tænker præcist på livet, som det jeg lige sagde. Jeg tænker på at score det næste mål. Der er masser af lidelse, men jeg stiller mig ikke bare op og parere. Jeg tænker på, hvordan jeg kan få det næste stød ind. Sådan har jeg det også med fodbold, men det er helt fair, at der er andre filosofier at se livet og se fodbolden på. Men der er sådan, vi tænker på vores hold," slutter landsholdstræneren.