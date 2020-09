Flere steder i Allerød har børnene brug for bedre eller større rammer. SF mener ikke, at der er sat nok penge af til den opgave i borgmesterens budgetoplæg. Foto: Allan Nørregaard

Store forventninger til budgetaftale

Allerød - 01. september 2020 kl. 05:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Regeringens økonomiske politik har givet os et historisk godt afsæt for at udvikle Allerød Kommunes velfærd til børn og ældre samt at investere i by- og boligudvikling. Derfor har Socialdemokratiet store forventninger til årets budgetforhandlinger«, skriver Socialdemokratiet i en kommentar til borgmester Karsten Längerichs budgetoplæg, som han præsenterede i sidste uge.

- Vi har som mål, at vores børn og unge blive endnu bedre til at lære og udnytte de mange digitale og teknologiske muligheder. Men det er svært, og vi tror derfor på, at den bedste løsning er at opbygge et stærkt fælles lærings- og sciencemiljø, hvor vi samler de største ildsjæle på tværs af skolerne. Det vil vi afsætte nye midler til og for eksempel indrette på biblioteket med værksteder, der også kan bruges af frivillige og foreningslivet, siger Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Borgmesteren har i sit budgetoplæg et ønske om at sætte flere penge af til digital udvikling på børne- og skoleområdet, og det kommer S altså med et konkret forslag til her.

På ældreområdet vil Socialdemokratiet gerne sætte flere penge af til at udvikle medarbejderne samt til at finde nye veje til at rekruttere nye medarbejdere.

Derudover er byudvikling højt prioriteret i partiets ønsker til det kommende budget.

- Flere midler til grøn byudvikling står højt på vores liste, så vi får en endnu mere attraktiv, levende og tryg bymidte, hvor borgere i alle aldre mødes. Vi vil derfor investere i for eksempel træer, opholdsrum og bedre lys. Vi vil også sætte midler af til at investere i udviklingen af Lynge og Blovstrød, så vi fremhæver byernes kvaliteter yderligere, siger Miki Dam Larsen.

Også SF har reageret på borgmesterens budgetudspil. Partiet er bekymret for, om ambitionsniveauet er højt nok og ønsker sig et helt nyt dagtilbud, flere penge til skoleudvidelse samt en frisættelse af ældreområdet.

- Forskellen på, hvad en renovering af Børnehuset Firkløveret og et helt nyt dagtilbud koster, er minimal. Derfor går vi til forhandlingerne med ønsket om at bygge et helt nyt dagtilbud for at erstatte de eksisterende bygninger. Desuden glæder det os, at pengene til minimumsnormeringer bliver ved med at komme fra Christiansborg, og vi ser gerne, at der tilføres yderligere, siger gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann.

Noget andet, som SF ønsker flere penge til, er udvidelsen af Blovstrød Skole. I borgmesterens budgetoplæg er der sat 50 millioner kroner af til den opgave.

- Folkeskolerne i Allerød er i udvikling.

Børnetallet ændrer sig specifikt i Blovstrød, og kapacitetsbehovet er stigende. 50 millioner er ikke nok. 70 millioner er et absolut minimum, derfor skal det forbedres i anlægsbudgettet, siger han.

SF mener også, at Allerød står overfor en strategisk udfordring i den kommunale ældrepleje. Fordi der kommer markant flere ældre, samtidig med at det bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

- Derfor er det vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan organisere vores ældrepleje bedre. For os er det vigtigt, at vi kan lave konkrete ændringer i måden vi arbejder på, måden vi organiserer ældreplejen, og måden vi rekrutterer og fastholder vores medarbejdere. Det er et centralt krav for os, at der afsættes penge til at udvikle en model, der passer til Allerød, siger byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg.

Ved forhandlingerne vil SF også kræve, at der skrues op for den grønne profil i Allerød Kommune med en pulje på mindst to millioner kroner øremærket det formål at skabe en mere bæredygtig kommune.

- Den bør bruges på flere og bedre cykelforhold, større biodiversitet, dagtilbuds-/skolehaver og så skal en større andel af kommunens biler overgå til el-biler, siger han.