Der er nye og gamle ansigter i det kommende byråd. Midt i billedet med sort bluse ses en af valgets overraskelser, Merete Them Kjølholm (R), der fik 254 personlige stemmer og overhalede partiets spidskandidat. Foto: Mads Hussing

Stor udskiftning i det nye byråd

Allerød - 24. november 2017 kl. 06:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver flere nye ansigter at kigge på rundt om bordet, når klokken ringer, og det nye byråd den 7. december træder sammen til sit konstituerende møde.

For kommende V-borgmester Karsten Längerich er ikke det eneste nyvalgte byrådsmedlem. I sin egen gruppe får han selskab af to andre nye, henholdsvis Lisbeth Skov og Esben Buchwald. Sidstnævnte har tidligere siddet i byrådet for Venstre, og Lisbeth Skov har også haft sin gang i byrådssalen som suppleant for Venstre.

En anden nyvalgt, der kender byrådet indefra, er Viggo Janum, der er valgt ind for Vores Allerød, men tidligere har repræsenteret Venstre.

Socialdemokratiet får to nye medlemmer af byrådet. Den ene er Jesper Holdflod, der efter 10 år som kommunens kommunikationskonsulent kender arbejdsgangene indefra. 39-årige Kasper Ljung Pedersen, der arbejder som ungdomspædagog er også nyvalgt for S.

I SF får Nikolaj Bührmann, der de sidste fire år har været alene om at repræsentere partiet, selskab af Anders Damm-Frydenberg. Og hos Konservative får tidligere formand for Blovstrød Løverne, Axel Nielsen, en plads i gruppen, der udelukkende består af mænd.

Hos Radikale Venstre overhalede listens nummer to, Merete Them Kjølholm, spidskandidaten Klaus Fisker. Hun er ny i byrådet med 254 personlige stemmer i bagagen, mens Klaus Fisker siger farvel og tak for denne gang.

At der kommer nye ansigter ind, betyder selvfølgelig også, at der var nogle, der blev stemt ud. Og det nye byråd bliver uden flere af de profiler, der har markeret sig de seneste år.

Således blev der ikke en plads til Venstres tidligere gruppeformand og borgmesterkandidat John Køhler. Han meldte sig i foråret 2015 ud af Venstre og stiftede Lokallisten Allerød-Sjælsø. Den skiftede kort før valget navn til Borgerlig Velfærd, men med kun 111 stemmer, hvoraf de 56 faldt personligt på John Køhler, blev der ikke plads til listen i det nye byråd.

Jesper Hammer og John Jensen fra Nye Borgerlige må også se i øjnene, at deres byrådskarrierer er slut for denne gang. De to strøg ved valget i 2009 ind i byrådet med lokallisten Det Nye Allerød og formåede begge at blive genvalgt i 2013.

I februar 2016 nedlagde de lokallisten og blev i stedet en del af Nye Borgerlige. Men det skifte kunne ikke bære til endnu en periode i byrådet.

Hos Konservative genopstillede Marie Kirk-Andersen og Gurli Nielsen ikke. Derudover siger partiet farvel til Poul Albrechtsen, der i 2009 og 2013 blev valgt ind for Dansk Folkeparti, men for et år siden skiftede til Konservative.

Venstre siger også farvel til Niels Kirkegaard. Han nåede kun at få to år i byrådet, som han fik plads i, da Birgitte Rasmussen stoppede ved årsskiftet 2016.

Det nye byråd er sammensat af 17 mænd og blot fire kvinder.