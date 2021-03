Stor tilslutning til påsken i Blovstrød Kirke Det vælter ind med folk til påskens gudstjenester i lokal kirke

"Det er en stor glæde, at mange gerne vil fejre påske i kirken. Selvom vi ikke må være mere end 13 deltagere per gudstjeneste i en lille middelalderkirke som Blovstrød, og der i øvrigt er begrænsninger på alt, så er det alligevel noget særligt, at påsken i år bliver til noget, og at tilslutningen er så stor," siger den lokale præst.