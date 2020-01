Se billedserie 115 børn vil gerne gå i 0. klasse på Kratbjergskolen, der tæller afdelingerne Ravnsholt og Engholm, efter sommerferien. En del af dem bor udenfor skoledistriktet, men får alligevel lov. Foto: Allan Nørregaard

Stor søgning til Kratbjergskolen

Allerød - 11. januar 2020 kl. 05:34 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien begynder 291 børn i Allerød Kommune i skole. 115 af dem skal gå på Kratbjergskolen, som består af afdelingerne Engholm og Ravnsholt. Dermed er Kratbjergskolen den mest søgte skole i det kommende skoleår.

Til sammenligning har kun 59 børn søgt Lillevang Skole, der består af afdelingerne Lillerød og Skovvang. Mønsteret var det samme sidste år, men formand for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann (SF), mener ikke, at den skæve søgning har noget at gøre med den utilfredshed, der fulgte i kølvandet på sammenlægningen af bymidtens fire skoler til to skoler i 2016.

- Mange ønsker Kratbjergskolen, og det er svært at vide, om utilfredshed med den nye skolestruktur stadig spiller ind. Men min oplevelse er, at man typisk søger den skole, man bor tættest på, også selvom man ikke tilhører den, siger han og tilføjer:

- Noget af det, vi har bokset med de forrige år, har netop været skoledistriktsgrænserne. Derfor ved vi, at geografisk nærhed til en anden skole end det skoledistrikt, man tilhører, betyder noget. Også infrastrukturen og en sikker skolevej er vigtig for folk.

Den øvrige søgning til det kommende skoleår fordeler sig med 28 børn på Blovstrød Skole, 50 børn på Lynge Skole, 33 børn på Allerød Privatskole samt seks børn på andre privatskoler.

I sit oplæg til fordelingen af elever i 0. klasse har forvaltningen anbefalet, at de 291 børn fordeles i 11 klasser. Men Børne- og Skoleudvalget har indstillet til Økonomiudvalget, at der i stedet dannes 12 klasser.

De fordeles med to klasser på Blovstrød Skole, to klasser på Lynge Skole, fem klasser på Kratbjergskolen samt tre klasser på Lillevang Skole.

Denne fordeling er resultatet af dels et ønske om ikke at have for store klasser, dels et ønske om at tilgodese så manges ønsker som muligt.

- Det, jeg fornemmede på debatten i udvalget, var, at antallet af elever i klasserne blev prioriteret over de enkelte skolers interne økonomi. Vi ønsker simpelthen ikke at have for store klasser. Derudover spiller det absolut også ind, at vi gerne vil tilgodese så manges ønsker som muligt. Det var en del af drøftelserne at give folk den mulighed, de ønsker, siger Nikolaj Bührmann.