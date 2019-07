Der var mødt mange interesserede borgere op til mødet på Allerød Bibliotek for at høre om bofællesskaber. Foto: Privatfoto

Stor interesse for bofællesskaber

Allerød - 05. juli 2019 kl. 05:22 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dugfrisk undersøgelse viser, at 25 procent af danskere i gruppen 52-62 år overvejer at flytte indenfor de næste fem år, og det er væsentlig flere end tidligere. Årsagen er den, at de ældre er begyndt at tilpasse deres boligforhold med det, at mange generelt lever længere og ønsker at leve et fortsat aktivt liv.

Det kan Lisette Thamdrup skrive under på. Sammen med otte andre Allerød-borgere - samlet i en interessegruppe omkring bofællesskaber - havde hun indkaldt til et såkaldt interesse- eller borgermøde om dette tema.

Mødet blev noget af et tilløbsstykke, for omkring 200 borgere havde samlet sig på biblioteket. Over 400 havde vist interesse, men en del af frafaldet skyldes tidspunktet, et stykke inde i sommerferien.

- I vores lille borgergruppe har vi fundet sammen lidt tilfældigt, men vi har gennem et par år mødtes ca. en gang om måneden og har udvekslet drømme om fremtiden. Vi går ind for blandede bofællesskaber på tværs af alder osv, for det er der dynamik i, for så kan man være noget for hinanden i alle livets faser. Det vil samlet højne livskvaliteten for alle, siger Lisette Thamdrup.

Det er ikke helt tilfældigt, at borgermødet skulle finde sted netop nu. Dels lægger Allerøds nye vision op til mere fællesskab, dels arbejder Allerød Kommune netop nu på en ny Planstrategi, som bliver en rettesnor for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år. Det er nu, at der er mulighed for at påvirke indholdet i planen og dermed forudsætningerne for at etablere bofællesskaber i kommunen.

Det fremgik af mødet, at Allerød Kommune har planer om at udvide med 1400 boliger over de næste 12 år.

Borgmester Karsten Längerich (V), var udmærket klar over den store interesse for seniorbofællesskaber, som der er forbundet mange fordele ved - både for samfundet og borgerne.

- For sundheden og helbredet er det også godt, og man klarer sig markant bedre, når man bor i fællesskaber. Det er også godt for kommunens økonomi og derfor har vi det som strategi i byrådet, sagde borgmesteren.

