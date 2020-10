Erik Cronquist og hans søn, Mads Cronquist, modtager et diplom efter at have overrakt det store beløb til Red Barnets Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen. Privatfoto

Stor donation til Red Barnet

Jette Irene Cronquist sov stille ind tilbage i maj. Hendes mand, Erik Cronquist, indrykkede herefter en dødsannonce i Allerød Nyt, hvor han opfordrede folk til at støtte Red Barnet, i stedet for at give blomster. Det har betydet, at de nu over to omgange har kunne overrække i alt næsten 18.000 kroner til Red Barnet.