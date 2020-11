Se billedserie Kirsten Drigsdahl går søndag den 8. november for sidste gang ind i Lillerød Kirke og afholder gudstjenste der som sognepræst. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stopper efter 38 år: "Jeg ville gøre det hele igen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stopper efter 38 år: "Jeg ville gøre det hele igen"

Allerød - 07. november 2020 kl. 07:13 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Hendes sorte hår er stramt sat op i en knold. Hun har en sort og hvid stribet jakke på og en lang sort lædernederdel. Hendes læderstøvler og -taske og også hendes paraply er sort. Den skærmer hende fra regnen, der drypper ned fra de ligeledes sorte skyer over den Lillerød Kirke, der stille og roligt nærmer sig 900 år på bagen.

I 38 af dem har Kirsten Drigsdahl været præst her. Nu er det slut, men den afgående præst ligner bestemt ikke en, der er færdig.

Årsagen til, at hun nu går på pension, er da heller ikke udbrændthed, men det faktum, at hun fylder 70 år den 21. november og har nået den "afgangspligtige" alder som præst, som det hedder.

Og Kirsten Drigsdahl har da heller ikke tænkt sig at sætte sig hjem på sofaen og glo ind i væggen, når hun slutter i Lillerød Kirke.

"Når man ved, man skal ses på, bliver man nødt til at se godt ud", siger Kirsten Drigsdahl. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg bliver ved med at være præst," siger hun resolut og fortsætter:

"Men det bliver ikke her, for den nye præst skal have lov til at brede sine egne vinger ud."

Fredensborg er et godt bud på, hvor man vil kunne opleve hende fremover. I foråret flyttede hun fra sin embedsbolig på Anemonevej i Lillerød til netop Fredensborg, hvor hendes søn er præst. Her regner hun med at hjælpe til i Fredensborgkirkerne, der tæller kirkerne i Asminderød og Grønholt samt Fredensborg Slotskirke.

Slag for psykisk syge Derudover vil hun også gerne "slå et slag for de psykisk syge", som hun selv formulerer det. Hun har selv haft psykisk sygdom tæt inde på livet, da hendes nu afdøde bror led af skizofreni i 20 år. Hun har også haft tæt kontakt til brugerne af værestedet Kilen på Violvej i Lillerød, som har ringet til hende, hvis de har haft det dårligt.

"Angst er den største af alle lidelser. Sådan har det formentlig været altid. Det er noget, som alle oplever i kort tid, det kan være nogle sekunders ubehag, men hvis det sætter sig, er det det værste. Min bror døde af ALS (amyotrofisk lateral sklerose, red.), der til tider var meget smertefuld. Men han sagde, at smerterne var ingenting i forhold til, hvad han havde prøvet med sin psykiske sygdom," fortæller Kirsten Drigsdahl.

En anden tillid Den afgående sognepræst ved mest af alt komme til at savne møderne med Lillerøds sognebørn.

"Man bliver mødt med en anden tillid som præst. Det er mange interessante mennesker her, og også højst usædvanlige mennesker. På den måde har jeg været utrolig priviligeret," siger hun.

Over årene har de delt deres største sorger og glæder med hende.

"Jeg har døbt børn af forældre, jeg selv har konfirmeret, og har derfor kunne følge familierne tæt. Det er den glædelige del. Men jeg har jo også snakket med mennesker, der har mistet dem, de holder allermest af. Og jeg har snakket med dem, der nu savnes. Når du får en dødsdom, så rammer du muren. Min opgave er at lave sprækker i den mur, der lukker lyset ind. Det er utrolig meningsfuldt, siger hun.

Kirsten Drigsdahl er meget ifølge eget udsagn en meget litterær person, der har nydt slidet med at få liv og mening ud af kristendommens gamle tekster. Foto: Allan Nørregaard

Venter i sognegården Kirsten Drigsdahl sidste gudstjeneste er søndag den 8. november klokken 10. Efterfølgende er der reception. Coronarestriktioner gør, at der muligvis ikke er plads til alle i kirken. Derfor bliver Kirsten Drigsdahl i sognegården, når det officielle er forbi, så man også kan komme og sige pænt farvel der.

Et langt arbejdsliv, der over årene ikke altid har været gnidningsfrit, er ved at være forbi. Hendes ansættelse stopper med udgangen af måneden.

"Jeg kommer ikke til at savne det interne bøvl i kirken. Men jeg ville gøre det hele igen," slutter Kirsten Drigsdahl.

Ovenstående artikel er bragt i seneste nummer af Allerød Nyt. Sn.dk har tidligere bragt et portræt af Kirsten Drigsdahl fra Frederiksborg Amts Avis