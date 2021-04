Se billedserie Stridighederne mellem Konservative og Venstre fortsætter. De to partier har ikke kunnet blive enige om et borgerligt samarbejde frem mod kommunalvalget til november, og Venstre har nu valgt en anden vej. Foto: Allan Nørregaard

Største parti dropper ud af valgforbund

Allerøds største borgerlige parti, Venstre, bliver ikke en del af det borgerlige valgforbund, der er indgået forud for kommunalvalget til november.

Allerød - 06. april 2021 kl. 06:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det ligger fast, efter at Venstre noget overraskende har meddelt, at partiet i stedet indgår teknisk valgforbund med Radikale Venstre.

»Venstre og Radikale Venstre har indgået aftale om teknisk valgforbund til kommunalvalget i november måned. Vi går til valg som to selvstændige partier med hver vores respektive valgprogrammer«, skriver de to partier i en pressemeddelelse, hvori de også beskriver sig selv som to borgerlige, socialliberale, der begge er placeret i midten af det politiske spektrum i Allerød.

»Begge partier har et ønske om et bredt samarbejde på tværs af partierne i det kommende byråd. Derudover er vi grundlæggende enige om den politiske retning på store og vigtige dagsordener som skoler, dagtilbud, ældre, grønne løsninger og borgerinddragelse i de politiske beslutninger«, lyder det videre.

Helt naturligt Indgåelsen af det tekniske valgforbund betyder, at eventuelt overskydende stemmer, som ikke er nok til et mandat hos det ene parti, går videre til det andet parti.

Overfor Frederiksborg Amts Avis uddyber borgmester Karsten Längerich (V) beslutningen om at indgå i valgforbund med Radikale Venstre

- Vi har haft et godt og tæt samarbejde i Allerød Byråd i hele byrådsperioden. Begge partier har søgt indflydelse og det brede samarbejde med et borgerligt og social-liberalt udgangspunkt. Derfor synes jeg, det er naturligt, at vi indgår et teknisk valgforbund, siger han og fortsætter:

- Det tætte lokalpolitiske samarbejde mellem vores to partier er forholdsvis nyt, og i nyere tid har partierne ikke været i valgforbund i Allerød. Jeg håber med det indgåede valgforbund, at vi nu for alvor kan fokusere på politik, og at vi igen kan få et bredt, politisk samarbejde i byrådet efter valget.

Rød klud Om det bliver tilfældet, kan man nok stille spørgsmålstegn ved. Det nye valgforbund virker som en rød klud på de øvrige borgerlige partier, der har samlet sig i et valgforbund bestående af Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Og mens Karsten Längerich kalder det naturligt, at Venstre og Radikale Venstre indgår valgforbund, mener de øvrige borgerlige partier, at det er et helt unaturligt scenarie.

- Jeg er meget overrasket. I Konservative ønsker vi at samle de borgerlige stemmer, så når man stemmer på et borgelig parti, kan man regne med, at stemmen ikke bliver spildt. Hvis Venstre og Radikale er i valgforbund, så går overskydende Venstre-stemmer til de Radikale og omvendt. Jeg tror, det vil holde nogle vælgere tilbage, fordi en almindelig Venstre-vælger har svært ved at se sig selv falde ned i hatten hos Radikale og omvendt, siger Jørgen Johansen, der er gruppeformand for Konservative.

Ikke-borgerlig politik John Jensen er spidskandidat for Nye Borgerlige i Allerød, og han er mindst lige så overrasket over valgforbundet mellem V og R. Ikke mindst fordi flere Venstre-kandidater har talt meget varmt for et styrket borgerligt samarbejde.

- Så er det da overraskende, at man ender sammen med Radikale. Det siger mig, at man enten ikke arbejder sammen i Venstre, eller at man hele tiden har haft en helt anden agenda. Først og fremmest er det for mig beviset på, at Venstre ikke ønsker en borgerlig politik i Allerød. Ellers ville de søge den borgerlige side. Der er ført stort set ikke-borgerlig politik de sidste fire år, også når det gælder den økonomiske politik. Tallene for de sidste år viser, at man har brugt flere penge, end man har budgetteret med, og det er ikke god borgerlig politik, lyder det fra spidskandidaten.