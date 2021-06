Stjernespilleren Mie Skov besøgte pige-camp

"Selvom bordtennissæsonen snart er slut, har det været vigtigt at give pigerne nogle gode bordtennisoplevelser inden sommerferien. For der har ikke været mange højdepunkter i 2021, og træningslejren er reelt første gang i år, at piger har kunnet samles på tværs af klubber. De har savnet bordtennis og fællesskabet. Så vi har ønsket at gøre lidt ekstra for at de hurtigt kunne genfinde glæden i deres sport", fortæller Lars Eckeroth fra Allerød Bordtennisklub.